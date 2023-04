Fehring demontiert gelähmte Mettersdorfer

Details Samstag, 08. April 2023 00:58

Mit UFC Fehring und USV RB Mettersdorf trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für den Gast schien Fehring aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte UFC Fehring den maximalen Ertrag. Das Hinspiel hatte USV Mettersdorf für sich entschieden und einen 3:1-Sieg verbucht. Den Mettersdorfern dürften die Schlagzeilen von unter der Woche in den Beinen gelegen sein, immerhin schaut es so aus, als ob der Klub im Sommer aus der Landesliga aussteigt (zum Artikel)





Die Fehringer sind von Beginn an das aktivere Team. In der 28. Minute ging Fehring in Front. Leonhard Kaufmann war es, der vor 250 Zuschauern zur Stelle war - er trifft per Kopf nach einem Omladic-Freistoß auf Topolovec, der ebenfalls per Kopf den Assist liefert. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Fehringer nachlegen. Jan Patrick Unger trug sich in der 35. Spielminute in die Torschützenliste ein - er dreht den Ball vom rechten Sechzehnereck ins Tor. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Mit der Führung für UFC Fehring ging es in die Kabine.

Auch im zweiten Durchgang kann Mettersdorf hat wenig entgegenzusetzen. Den Vorsprung der Heimmannschaft ließ Felix Glanz in der 66. Minute anwachsen - er ist mit einem Abstauber zur Stelle. Benjamin Glanz war es, der kurz vor Ultimo das 4:0 besorgte und Fehring inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (85.) - er ist auf der rechten Seite nach einem Lindner-Assist völlig frei auf und davon und erzielt mit einem satten Schuss ins lange Eck das nächste Tor. Letztlich feierte UFC Fehring gegen Mettersdorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen USV RB Mettersdorf hält Fehring auch in der Tabelle gut im Rennen. UFC Fehring befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

USV Mettersdorf hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Mettersdorf in dieser Zeit nur einmal gewann.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Am nächsten Freitag reist Fehring zu USV Gnas, zeitgleich empfängt USV RB Mettersdorf SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring.

Stimme zum Spiel

Rainer Pein, Trainer Fehring:

"Es ist schade, dass unsere hervorragende Leistung durch die Situation in Mettersdorf geschmälert wird. Wahrscheinlich haben bei den Mettersdorfen ein paar Prozent gefehlt. Der Sieg war trotzdem hochverdient und alle Mannschaftsteile haben eine Top-Leistung geboten. Unser Torhüter war überragend."

Landesliga: UFC Fehring – USV RB Mettersdorf, 4:0 (2:0)

85 Benjamin Glanz 4:0

66 Felix Glanz 3:0

35 Jan Patrick Unger 2:0

28 Leonhard Kaufmann 1:0

