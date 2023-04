Vindis trifft in beide Tore - Lafnitz holt den Auswärtsdreier

Details Samstag, 08. April 2023 18:29

Für FC Union RB Weinland Gamlitz gab es in der Partie gegen die Zweitvertretung von SV Lafnitz, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich Lafnitz II und FC Gamlitz mit 3:3 voneinander getrennt.

Giuliano Luigi Milici markierte einen Doppelpack

Das Spiel stand vom Start weg auf sehr hohem Niveau, beide Teams traten sehr druckvoll auf und zeigten ein schönes Fußballspiel. In Minute 15 zeichnete sich Gamlitz-Keeper Matej Andrejc aus - er vereitelte einen Großchance der Gäste. Nur zwei Minuten später erreichte Reality Arase Asemota die Kugel zu spät und Lafnitz-Goalie Aron Szakos lenkte das Leder über den Pfosten. Jetzt hatten die Gäste Glück - nach einem Eckball traf Ivan MIhaljevic nur die Kreuzlatte - das wäre es gewesen.

Nach einem Foul an Asemota pfiff der Unparteische auf Elfmeter und Luka Vindis verwertete den Strafstoß vor 200 Zuschauern zur Führung für Gamlitz (36.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Das Osterkreuz erhellt den Gamlitzer Fußballplatz. Die göttliche Beihilfe bräuchten beide Mannschaften. Monkey47, Ticker-Reporter

Im zweiten Spielabschnitt wurde den Zusehern ein völlig anderes Bild geboten, der anfänglich Offensivdrang der Hausherren war gebrochen - Lafnitz übernahm das Kommando. In der 66. Minute gelangte eine Flanke in den Sechzehner und Vindis lenkte den Ball zugunsten von SV Lafnitz II ins eigene Netz. Giuliano Luigi Milici brachte FC Union RB Weinland Gamlitz per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 76. und 80. Minute vollstreckte. Zum Schluss feierte Lafnitz II einen dreifachen Punktgewinn gegen FC Gamlitz.

Gamlitz führt mit 28 Punkten die zweite Tabellenhälfte an.

Für SV Lafnitz II ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

FC Union RB Weinland Gamlitz tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SC Stadtwerke Bruck/Mur an. Einen Tag später empfängt Lafnitz II SC Geomix Liezen.

Stimme zum Spiel:

Andreas Kohlberger, sportlicher Leiter Gamltz:

"In der ersten Halbzeit ist unsere Mannschaft stark aufgetreten. Wir waren gut im Spiel und sogar dominanter als der Gegner. Der zweite Durchgang war wie ausgewechselt, wir sind überhaupt nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen. Lafnitz hat sehr viel Druck gemacht. Man muss dieser jungen Mannschaft gratulieren zu diesem Auftritt. Nächste Woche gegen Bruck an der Mur müssen wir wieder zu unseren Tugenden finden, dann können wir dort etwas mitnehmen."

Klaus Guger, Trainer Lafnitz:

"Wir haben zu Beginn Glück gehabt. Zum einen hat Gamlitz nur an die Latte geköpfelt, zum zweiten, dass es beim Elfmeter nicht zu einer Doppelstrafe gekommen ist. Dann hätte nämlich ein Feldspieler ins Tor gehen müssen. Mit Fortdauer des Spiels waren wir die klar bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen."

Landesliga: FC Union RB Weinland Gamlitz – SV Lafnitz II, 1:3 (1:0)

80 Giuliano Luigi Milici 1:3

76 Giuliano Luigi Milici 1:2

66 Eigentor durch Luka Vindis 1:1

36 Luka Vindis 1:0

Aufstellungen:

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Aron Szakos - Johannes Schriebl (K), Julian Fabian - Philipp Scheucher, Stefan Binder, Luca Wohlmuth, Marc Kögl, Elias Neubauer, Justin Strodl - Giuliano Luigi Milici, Patrick Ioan Gante Ersatzspieler: Nico Resch, Stefan Trimmel, Edin Mujkanovic, Christoph Prasch, Jakob Knollmüller, Lukas Michael Stefaner

FC RB Weinland Gamlitz: Matej Andrejc - Jan-Markus Hiden, Sandro Sabathy, David Fritz - Luka Vindis, Franz Christopher Sundl, Jan Kristl, David Katzianschütz, Reality Arase Asemota, Ivan Mihaljevic (K), Dominik Oswald - Ersatzspieler: Chris Weigelt, Gabriel Rode, Bernd Zadravec, Philip Bruno Fuchs, Mato Vrdoljak, Alen Polanec

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

