Knappe Angelegenheit: Matchwinner Lang bestraft Frauental in der Schlussphase

Details Samstag, 08. April 2023 18:36

SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen SV Domaines Kilger Frauental davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für SV Lebring. Der Gast hatte SV Frauental im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 4:0 gesiegt.

Jonas Lang sorgte für den SIegestreffer

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen - auch Chancen waren Mangelware. Im zweiten Spiel wurde die Partie dann generell ein wenig besser, doch von einem Torfestival war diese Begegnung meilenweit entfernt - die 421 Besucher mussten sich lediglich mit einem Treffer begnügen.

Lebring konnte sich bei Jonas Lang bedanken, der vor 420 Zuschauern in der Schlussphase einen wichtigen Treffer herbeiführte (78.). Zum Schluss feierte SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring einen dreifachen Punktgewinn gegen Frauental.

SV Domaines Kilger Frauental findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Der Angriff ist bei den Gastgebern die Problemzone. Nur 22 Treffer erzielte SV Frauental bislang. Frauental verbuchte insgesamt sieben Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen. SV Domaines Kilger Frauental hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

Lebring holte den dritten Sieg in Serie

Mit dem Zu-null-Sieg festigte SV Lebring die Position im oberen Tabellendrittel. Die Offensivabteilung von Lebring funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 46-mal zu. Die Saison von SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SV Lebring nun schon elf Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst sieben Niederlagen setzte. Lebring ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am Freitag muss SV Frauental bei SV Raiffeisen Wildon ran, zeitgleich wird SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring von USV RB Mettersdorf in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel:

Franz Labugger, Obmann Lebring:

"Ich freue mich, dass wir das dritte Spiel in Serie gewonnen haben.

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 0:1 (0:0)

78 Jonas Lang 0:1

Aufstellungen:

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Konrad Frölich, Stefan Greistorfer, Florian Ferk - Nejc Rober, Sebastian Mann, Jure Volmajer, Christoph Martschinko, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Jonas Lang

Ersatzspieler: Dominik Huberts, Cajetan Beutle, Herbert Rauter, Mario Pilz, Alexander Hofbauer, Tobias Ehmann

SV Domaines Kilger Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Christoph Strommer, Martin Lanz, Mag. Florian Eibinger , BSc, Florin Schmidt - Erich Baumann, Julian Christof, Manuel Christof, Jan Ulrich, Daniel Schmölzer - Jonas Janetzko

Ersatzspieler: Julian Kalpacher, Nardi Lazaric, Lukas Elias Kremser, Felix Weber, Sascha Bucher, Moritz Prattes

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

