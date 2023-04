Revanche geglückt: Voitsberg gewinnt das Derby gegen Köflach

Details Freitag, 14. April 2023 22:49

Bei ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg holte sich ASK Mochart Köflach eine 0:2-Schlappe ab. Auf dem Papier ging ASK Voitsberg als Favorit ins Spiel gegen ASK Köflach – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte Köflach noch einen 3:2-Sieg gefeiert - die Revanche ist also geglückt.

Philipp Schellnegger markierte einen Doppelpack

1279 Besucher sorgten für eine ausgelassene Stimmung

Mit dem ersten Angriff der Hausherren klingelte es bereits im Kasten. Nach einem Durchmarsch über die rechte Seite kam Philipp Schellnegger im Strafraum frei zum Schuss und versenkte das Spielgerät mit der Innenseite im langen Eck (4.). Die 1.279 Zuschauern sahen ein schnelles und hochqualitatives Spiel, bei dem beide Teams aufs Ganze gingen - die Gastgeber aber in den ersten zwanzig Minuten eine meisterliche Darbietung boten.

Trotz des Rückstandes versteckten sich die Gäste nicht und produzierten auch einige Möglichkeiten - die beste hatte Nikica Filipovic in der 20. Minute - nach einem Aussenristpass von Bozo Kosorcic haute er den Ball über das Tor. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische Thomas Ofner die Protagonisten in die Pause.

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit tat sich nicht viel, die Akteure agierten zögerlich und zurückhaltend. Es dauerte bis zur 70. Minute, ehe die Heimfans noch einmal jubeln durften. Nach einer schön herausgespielten Offensivaktion stand Schellnegger goldrichtig, zog vom 16er ab und sorgte für die 2:0 Führung der Hausherren. Dieses Ergebnis hatte bis zum Ende Bestand, am Schluss schlug ASK Voitsberg ASK Mochart Köflach mit 2:0.

Nikica Filipovic (Koeflach) im Zweikampf mit Ryan Taylor Thomas Lee Colvin (Voitsberg),

Voitsberg bleibt weiterhin auf Meisterkurs

Voitsberg hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Beim Heimteam greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 21 Gegentoren stellt ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg die beste Defensive der Landesliga. Die bisherige Spielzeit von ASK Voitsberg ist weiter von Erfolg gekrönt. Voitsberg verbuchte insgesamt 15 Siege und drei Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. In den letzten fünf Partien rief ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Durch diese Niederlage fällt ASK Köflach in der Tabelle auf Platz acht zurück. Mit erst 22 erzielten Toren hat der Gast im Angriff Nachholbedarf. Acht Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat Köflach derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für ASK Voitsberg ist FC Judenburg (Freitag, 17:30 Uhr). ASK Mochart Köflach misst sich am selben Tag mit SK Raiffeisen Fürstenfeld (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Goran Milicevic, Trainer Köflach:

"Wir haben im Derby leider nicht überraschen können. Wenn du gegen Voitsberg schnell ein Tor bekommst, ist es schwierig etwas dagegen zu machen. Schellnegger ist ein Spieler mit Bundesligaqualität, seine Effizienz hat den Unterschied ausgemacht."

Landesliga: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – ASK Mochart Köflach, 2:0 (1:0)

70 Philipp Schellnegger 2:0

4 Philipp Schellnegger 1:0

Aufstellungen:

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Ryan Taylor Thomas Lee Colvin, Nino Pungarsek, Philipp Zuna (78. Hermann), Petar Paric (85. Veladzic), Jürgen Walch, Martin Salentinig (78. Hack), Luka Caculovic (K), Philipp Schellnegger, Alexander Rother (85. Brauneis)

ASK Mochart Köflach: Pascal Scherz - Marko Stojadinovic, Manuel Ruprechter - Robert Janjis, Christoph Michelitsch, Lukas Sidar (K), Lukas Martin Schusteritsch, Bozo Kosorcic, Josip Stignjedec - Nico Schuster, (58. Hartmann), Nikica Filipovic

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller

