Unglaubliches Torspektakel: 9 Treffer bei Mettersdorf gegen Lebring

Zum Nachtragspiel in der Landesliga lud der USV Raiffeisen Mettersdorf den SV Tiba Raiba Gady Lebring. Und keiner der 230 Gäste bereute es, dieses Spiel besucht zu haben. Nach einer 5:1 Führung der Gäste in der 75. Minute leisteten sich die Hausherren noch einen Luxus eines verschossenen Elfmeters, kamen aber dennoch auf 4:5 heran. Diese drei Auswärtspunkte bugsieren Lebring jetzt auf den zweiten Tabellenplatz.

Mario Pilz traf nach seiner Einwechslung

Jonas Lang markierte einen Doppelpack

Stark dezimiert mussten die Hausherren gegen starke Lebringer bestehen, die Elf von Coach Florian Sittsam trat mit dem letzten Aufgebot an und hatte nur zwei Spieler auf der Bank. Dementsprechend klar dominierten die Gäste von Beginn an die Partie und gingen bereits in der 9. Minute in Führung. Nach einer schönen Kombination über die rechte Seite traf Jonas Lang vom Sechzehner ins lange Eck. Mettersdorf versteckte sich aber nicht - in MInute 11 spielte Timotej Polanc einen Querpass auf Dominik Weiss - der Stürmer versuchte einen Lupfer - der Lebringer Goalie Tomislav Lipovac lenkte den Ball aber noch irgendwie übers Tor.

In Minute 20 starteten die Lebringer einen Konter über die linke Seite - Lang sprintete alleine auf den Mettersdorfer Schlussmann Alexander Strametz und stellte auf 2:0 aus Sicht der Auswärtigen. Der Jubel war noch gar nicht richtig verhallt, als Marco Heil auf 0:3 erhöhte (21.). Trotz des Dreitore-Rückstandes gaben sich die Mettersdorfer nicht auf - Florian Weissenbrunner setzte einen Schuss ab - der Ball ging knapp am Pfosten vorbei (24.). In Minute 28 durften dann die Heimischen zum ersten mal die Hände in die Höhe reißen: Nach einer Super-Flanke von Weiss verkürzte Polanc per volley auf 1:3. Dieses Zwischenresultat hatte bis zum Halbzeitpfiff Bestand.

Nach dem 1:5 Rückstand warf Mettersdorf noch einmal alles nach vorne

Auch nach dem Wiederbeginn zur Hälfte zwei ging das muntere Bestschießen weiter. In der 60. Minute schlenzte Sebastian Mann einen Ball vom Strafraumrand ins lange Eck und erhöhte auf 1:4 (61.). Doch die Gäste hatten noch nicht genug - Mario Pilz sorgte für das 1:5 (75.) Jetzt dachten sich wohl alle im Stadion, der Fisch sei geputzt - allerdings machten ihnen die Akteure der Heimelf einen Strich durch die Rechnung. In der 80. Minute ging es los: Gregor Furek nagelte einen Freistoß in den Kasten (80.) und korrigierte das Zwischenresultat auf 2:5. Ein wunderschön ausgeführter Konter von Polanc, der das Spielgerät auf Heiko Rieger servierte führte zum 3:5 (89.)

In der 90. Minute wurde Polanc im Lebringer Strafraum umgestoßen - der Unparteiische zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Der daraus resultierende Strafstoß wurde vom Lebring-Keeper gehalten - unglaublich! Für den Abschluss zeichnete Weiss verantwortlich, der den Ball nach einem weiten Pass über die Linie drückte und den 4:5 Endstand fixierte. Ein unfassbar spannendes Spiel ging somit zu Ende und der SV Lebring konnte die drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen.

USV METTERSDORF - SV LEBRING 4:5 (1:3)

Torfolge: 0:1 und 0:2 (9., 20. Lang), 0:3 (21. Heil), 1:3 (31. Polanc), 1:4 (61. Mann), 1:5 (75. Pilz), 2:5 (80. Furek), 3:5 (89. Rieger), 4:5 (94. Weiss)

Sportplatz Mettersdorf; 230 Besucher; SR Eigler - Markovic - Schuhajek

Liveticker Mettersdorf - Lebring

Stimmen zum Spiel:

Philip Posch, Kapitän Mettersdorf:

"Wir waren recht dezimiert, hatten nur zwei Spieler auf der Bank mussten deshalb unser System umstellen. Wir sind durch unsere Eigenfehler sofort bestraft worden, lagen gleich 0:3 hinten. Wir sind dann mit wenigen Chancen auf 2:3 herangekommen. Nach dem 1:5 haben wir noch einmal alles probiert und alles nach vorne geworfen. Derzeit ist es schwierig, die Motivation hoch zu halten, aufgrund der Geschehnisse rund um den Verein."

Stefan Kammerhofer, Trainer Lebring:

"Bis zur 80. Minute waren wir richtig gut, haben sehr viel Umschaltmomente und Torchancen gehabt. Die letzten zehn Minuten vergessen wir gleich wieder."

Aufstellungen:

USV Mettersdorf: Alexander Strametz - Jan Ljubec, Peter Kozissnik - Daniel Geissler, Philipp Posch (K), Florian Weissenbrunner (62. Furek), Heiko Rieger, Timotej Polanc, Jernej Trstenjak, Max Ebner - Dominik Weiss

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Marco Heil (77. Beutle), Florian Ferk - Konrad Frölich (62. Ehmann), Stefan Greistorfer, Nejc Rober (67. Steinwender), Sebastian Mann, Christoph Martschinko, Michael Hofer (K) - Jonas Lang (62. Pilz), Jure Volmajer (67. Hofbauer)

