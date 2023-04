Totgesagte leben länger: Judenburg verdirbt Voitsberg die Laune

Details Freitag, 21. April 2023 21:32

Der FC Judenburg spuckte dem ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 1:1-Remis ab. Die Prognosen für ASK Voitsberg waren gut. Doch am Ende zogen Wolken auf und der Favorit sonnte sich nicht im Freudenjubel. Im Vergleich zum Hinspiel, in dem Judenburg mit 0:4 krachend untergegangen war, war dieses Spiel als Erfolg für die Murtaler zu bewerten.

Christian Ritzmaier zeichnete für den Ausgleich verantwortlich

Voitsberg traf kurz vor dem Pausenpfiff

Vor 450 Besuchern bestimmten die Gäste in der Anfangsphase das Spiel und fanden auch einige Möglichkeiten vor. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Philipp Schellnegger mit dem 1:0 für Voitsberg zur Stelle (45.). Nach einer Standardsituation setzte er sich nach einem Gestocher im Sechzehner durch und drückte den Ball über die Linie.Zur Pause war der Tabellenführer im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Im zweiten Durchgang traten die Hausherren mutiger auf und zeigten mehr Aktionen nach vorne. Nach einem kurz abgespielten Freistoß schoss Kapitän Christian Ritzmaier für FC Judenburg in der 57. Minute das erste Tor. Trotz einiger tollen Chancen brachte der Tabellenführer aus der Weststeiermark die Kugel nicht mehr im Gehäuse unter. Dies war wohl auch der unglaublichen Leistung von Judenburg-Goalie Michael Liebfahrt Bischof geschuldet, der mit einer Glanztat in der Schlussminute sein Team vor einer Niederlage bewahrte. Am Ende sicherte sich das Heimteam mit diesem 1:1 einen Zähler.

Michael Liebfahrt-Bischof glänzte durch Paraden

Mit nur 21 Treffern stellt Judenburg den harmlosesten Angriff der Landesliga. Drei Siege, zwei Remis und 17 Niederlagen hat FC Judenburg momentan auf dem Konto. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Judenburg noch Luft nach oben. Der neue Trainer Alexander Bauer soll die Murtaler wieder auf Spur bringen.

Nach 22 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg 49 Zähler zu Buche. An der Abwehr der Gäste ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 22 Gegentreffer musste ASK Voitsberg bislang hinnehmen. Seit fünf Begegnungen hat Voitsberg das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am nächsten Freitag reist FC Judenburg zu SK Raiffeisen Fürstenfeld, zeitgleich empfängt ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg UFC Fehring.

Stimme zum Spiel:

Alexander Bauer, Trainer Judenburg:

"Die Mannschaft hat sich den Punkt richtig verdient. Wir haben alles reingehaut, wir hätten sogar noch den Siegtreffer erzielen können. Wir müssen aber bescheiden bleiben und sind dem Unentschieden mehr als zufrieden."

Landesliga: FC Judenburg – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 1:1 (0:1)

57 Christian Ritzmaier 1:1

45 Philipp Schellnegger 0:1

Aufstellungen:

FC Stadtwerke Judenburg: Michael Liebfahrt Bischof, Philipp Mühlhans, Michael Pfingstner, Christoph Marchl (67. Eder), Marc Klicnik, Daniel Hirzberger, Matthias Waldhuber, Christian Ritzmaier (K), Marco Holzer (60. Krenn), Philipp Seiser, Milovan Novakovic (90. Dolinar)

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Nino Pungarsek (70. Veladzic), Philipp Zuna (86. Hermann), Andreas Pfingstner (75.Taylor), Petar Paric, Jürgen Walch, Martin Salentinig, Luka Caculovic (K), Philipp Schellnegger, Alexander Rother (75. Brauneis)

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei