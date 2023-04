Kein Sieger in enger Partie zwischen Köflach und Fürstenfeld

Details Freitag, 21. April 2023 23:43

Am Freitag trennten sich Köflach und SK Fürstenfeld unentschieden mit 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel hatte Fürstenfeld einen 1:0-Sieg für sich reklamiert.

Die Fürstenfelder starten besser ins Spiel. Nach elf Minuten eine Top-Chance für Andreas Glaser nach einem Querpass von Mario Krammer, doch der Ball geht vorbei. Nach 26 Minuten dann auch erstmals Köflach gefährlich nach einem Corner von rechts, der Ball geht aber knapp rechts am Tor vorbei. Kurz vor der Pause eine 100-prozentige Chance für die Fürstenfelder: Emir Poric schießt nach schönem Zuspiel von Jan Ritter allein vor dem Tor drüber. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Gleich nach Wiederbeginn die kalte Dusche für die Fürstenfelder: aus dem Nichts ein langer Ball, Strobl verschätzt sich und Nikica Filipovic ist zur Stelle. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Denn auch Fürstenfelder gibt jetzt Gas und wird offensiver. Gleich zwei Mal hintereinander Top-Gelegenheiten, die zweite wird zu einem Corner. Tollcer Trick, der Ball kommt zum Sebastian Prattes, der aus kurzer Distanz keine Probleme hat, das Leder ins Tor zu schießen. Damit ist wieder alles offen. In der Nachspielzeit dann beinahe die Entscheidung zugunsten der Fürstenfelder: Glaser kommt nach Idealvorlage von Havojic aber nicht mehr richtig an den Ball. Letzten Endes wurde in der Begegnung von ASK Mochart Köflach mit SK Fürstenfeld kein Sieger gefunden.

Der Defensivverbund von ASK Köflach steht nahezu felsenfest. Erst 23-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Das Heimteam überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Die vergangenen Spiele waren für Fürstenfeld nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Mit diesem Unentschieden verpasste ASK Mochart Köflach die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht Köflach damit auch unverändert auf Rang acht. Acht Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen hat ASK Köflach momentan auf dem Konto. SK Raiffeisen Fürstenfeld verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und acht Niederlagen.

Köflach stellt sich am Samstag (19:00 Uhr) bei der Reserve von SV Lafnitz vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SK Fürstenfeld FC Judenburg.

Sascha Stocker (Trainer Fürstenfeld): "Wir waren heute sehr klar in unserem Spiel, haben wenig zugelassen und waren dem Sieg näher."

Landesliga: ASK Mochart Köflach – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 1:1 (0:0)

63 Sebastian Prattes 1:1

54 Nikica Filipovic 1:0

