Ausgeglichene Partie: Frauental und Mettersdorf teilen sich die Punkte

USV RB Mettersdorf kam im Gastspiel bei SV Domaines Kilger Frauental trotz Favoritenrolle nicht über ein 1:1-Remis hinaus. SV Frauental zog sich gegen USV Mettersdorf achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Vor eigener Kulisse hatte Mettersdorf beim 1:1 im Hinspiel einen Zähler geholt.

Wie schon bereits im Hinspiel trifft Jan Ulrich auch in dieser Partie

372 Besucher sahen ein kampfbetontes Spiel

Bereits nach vier Minuten jubelten die Gäste - allerdings verfrüht. Dominik Weiss brachte den Ball zwar im Gehäuse unter - Schiedsrichter Christopher Bartsch entschied auf Abseits - der Treffer zählte nicht. Der Rest des ersten Durchganges war geprägt von viel Zweikämpfen im Mittelfeld, Mettersdorf hatte die besseren Möglichkeiten und mehr vom Spiel. Es ging torlos in die Kabinen.

In der zweiten Hälfte waren die Hausherren sofort hellwach - 49 Minuten waren gespielt, als Jan Ulrich vor 180 Zuschauern die Führung für Frauental besorgte. Nach einem Querpass von Florian Moritz versenkte er das Leder am zweiten Pfosten. Die Hausherren waren jetzt erpicht die schnelle Entscheidung herbeizuführen - Jonas Janetzko setzte einen Schuss ab - er ging aber knapp am linken Eck vorbei.

Der Treffer hat den SV Frauental natürlich gut getan den somit bestimmen die Weststeirer jetzt die Partie während Mettersdorf nach Lösungen sucht um zum Torerfolg zu kommen Stefan Schöner, Ticker-Reporter

Völllig entgegen des Spielverlaufs bejubelte Timotej Polanc in der 62. MInute den Ausgleichstreffer für den USV RB Mettersdorf. Nach einem langen Ball zog er aufs Tor und setzte sich gegen seine Gegenspieler gekonnt durch. In der Schlussphase hatten beide Teams je noch eine gute Chance: Ein satter Schuss von Christoph Strommer wurde von Alexander Strametz gut pariert und einmal köpfte Peter Kozissnik die Kugel nur an den Pfosten. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich SV Domaines Kilger Frauental und USV Mettersdorf schließlich mit einem Remis.

SV Frauental nimmt mit 28 Punkten den zehnten Tabellenplatz ein. Mit erst 23 erzielten Toren hat das Heimteam im Angriff Nachholbedarf. Frauental verbuchte insgesamt sieben Siege, sieben Remis und acht Niederlagen. Die vergangenen Spiele waren für SV Domaines Kilger Frauental nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Mettersdorf schwächelt ein wenig

Nach 22 absolvierten Begegnungen nimmt Mettersdorf den vierten Platz in der Tabelle ein. Offensiv konnte den Gästen in der Landesliga kaum jemand das Wasser reichen, was die 49 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Zehn Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat USV RB Mettersdorf derzeit auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam USV Mettersdorf auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Am Freitag muss SV Frauental bei FC Union RB Weinland Gamlitz ran, zeitgleich wird Mettersdorf von USV Gnas in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel:

Ernst Klug, sportlicher Leiter Frauental:

"Das war ein schwieriges Spiel für uns. Die Ausgangslage war nach vier Niederlagen in Serie nicht einfach. Wir haben aufgrund unserer Einstellung und unseres Kampfgeistes das Spiel über die volle Distanz ausgeglichen gestalten können. Aufgrund unserer herausgespielten Torchancen waren wir vielleicht sogar dem Sieg etwas näher als Mettersdorf. Wir waren mit dem Auftritt des Teams sehr zufrieden."

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – USV RB Mettersdorf, 1:1 (0:0)

62 Timotej Polanc 1:1

49 Jan Ulrich 1:0

Aufstellungen:

SV Domaines Kilger Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Christoph Strommer, Mag. Florian Eibinger , BSc, Lukas Elias Kremser - Erich Baumann, Felix Weber, Manuel Christof (89. SIncek), Jan Ulrich (84. Christof), Daniel Schmölzer - Florian Moritz (75 Prattes), Jonas Janetzko



USV Mettersdorf: Alexander Strametz - Jan Ljubec, Gregor Zelko, Peter Kozissnik - Philipp Posch (K), Florian Weissenbrunner (65. Furek), Heiko Rieger (65. Sittsam), Timotej Polanc, Jernej Trstenjak (78. Geissler), Max Ebner - Dominik Weiss



by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

