Sechs Spiele - 15 Punkte: Fehring-Express überrollt auch den Ilzer SV

Details Samstag, 22. April 2023 10:56

Die Ilzer Sportvereinigung blieb gegen UFC Fehring chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Damit wurde Fehring der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit dem UFC Fehring ein 2:1-Sieger feststand.

Raphael Wien glänzte als Torschütze und Assistgeber

520 Besucher sahen dominante Fehringer

Vor 520 Zuschauern hatte Ilzer SV kaum etwas entgegenzusetzen. Folgerichtig geriet die Gäste früh auf die Verliererstraße. Die Gastgeber machten aus den ersten beiden Chancen zwei Treffer: Zuerst traf Daniel Pöltl nach einem Stanglpass von Raphael Wien zum 1:0. Kurz darauf erhöhte Leonhard Kaufmann den Vorsprung von UFC Fehring nach 25 Minuten auf 2:0. Er traf nach einer Flanke von Denis Topolovec per Kopf ins Kreuzeck. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von Fehring in die Kabine.

In der zweiten Hälfte agierten die Ilzer ein wenig besser, zeigten mehr Mut nach vorne - Fehrings Defensive ließ aber kaum etwas zu. In der 55. Minute legte Raphael Wien zum 3:0 zugunsten von UFC Fehring nach. Er zog aus 15 Metern ab und versenkte die Kugel im Kreuzeck. Felix Glanz war es, der kurz vor Ultimo das 4:0 besorgte und Fehring inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (87.). Am Ende kam UFC Fehring gegen Ilz zu einem verdienten Sieg.

Ilz hatte nichts zu bestellen

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Ilzer Sportvereinigung festigte Fehring den dritten Tabellenplatz. UFC Fehring sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. In den letzten fünf Partien rief Fehring konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Die Leistungssteigerung von Ilzer SV lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo Ilz einen deutlich verbesserten sechsten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 14 ab. Nach der klaren Pleite gegen UFC Fehring steht Ilzer Sportvereinigung mit dem Rücken zur Wand. Sechs Siege, fünf Remis und elf Niederlagen hat Ilzer SV derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Freitag reist Fehring zu ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, zeitgleich empfängt Ilz SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring.

Stimme zum Spiel:

Rainer Pein, Trainer Fehring:

"Wir waren zu Beginn sehr dominant haben dann das Spiel mit dem 2:0 entschieden. Ilz war danach zwar bemühter, wir sind aber hinten sehr gut gestanden."

Landesliga: UFC Fehring – Ilzer Sportvereinigung, 4:0 (2:0)

87 Felix Glanz 4:0

55 Raphael Wien 3:0

25 Leonhard Kaufmann 2:0

13 Daniel Poeltl 1:0

Aufstellungen:

Fehring: Pascal Sommerfeld - Denis Topolovec, Paul Glanz (K), Christian Landl, Jan Patrick Unger, Josip-Domagoj Hranilović - Nejc Omladic, Raphael Wien, Marco Lindner - Leonhard Kaufmann, Daniel Pöltl

Ilzer SV: Daniel David Schuh, Uran Neziroski, Zan Nikolic, Simon Paier, Eugeniu Rebenja, Jonas Ferdinand Kohl, Michael Kuwal , BSc (K), Markus Hadler, Jan Meimer, Leon Martincevic, Christoph Gruber

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

