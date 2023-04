Wildon mit Kantersieg in Gamlitz, wo über Nacht Trainer vor die Tür gesetzt wurde

Details Samstag, 22. April 2023 15:55

SV Wildon kam gegen Gamlitz zu einem klaren 4:0-Erfolg. Wildon erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Salz in der Suppe – sprich Tore – hatte im Hinspiel gefehlt. Detail: Über Nacht entschied sich die sportliche Leitung der Gamlitzer, Coach Jochen Zadravec vor die Tür zu setzen. Brisant: Die Funktionärsspitze wusste nichts davon. Ein besonderes Spiel war es für Patrick Schlatte: Er unterrichtet als Lehrer an der Mittelschule in Gamlitz. Viele seiner Schüler waren am Platz und sahen, wer er den Heimischen mit einem Tor den Todesstoß versetzte. Spieler Lucas Horvat übernimmt interimistisch das Traineramt.

Wildon legt vor

Die Partie beginnt etwas verhalten und es dauert ein wenig, bis die beiden Teams ins Spiel finden. Wildon übernimmt dann aber zusehends das Kommando. Sandro Foda war es, der vor 250 Zuschauern in der 39. Minute das 1:0 für SV Raiffeisen Wildon besorgte. Er bekommt am 16er das Leder, zieht ab und der Ball passt genau ins Eck. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingen sollte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Michael Wallner die Führung der Gäste aus. Schöner Antritt von Patrick Schlatte über die Seite, Stanglpass zur Mitte, wo Wallner steht und nur noch einzuschieben braucht. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Im zweiten Durchgang gleich die kalte Dusche für die Gamlitzer: Mit dem 3:0 von Patrick Franz Schlatte für SV Wildon war das Spiel eigentlich schon entschieden (50.). Eigentlich war FC Union RB Weinland Gamlitz schon geschlagen, als Zorko Gal das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (57.). Letztlich fuhr Wildon einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Gamlitz mit Problemen

FC Gamlitz führt mit 28 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat das Heimteam noch Luft nach oben.

Nachdem SV Raiffeisen Wildon die Hinserie auf Platz elf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt SV Wildon aktuell den ersten Rang. Wildon machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang fünf. Mit vier Siegen in Folge ist SV Raiffeisen Wildon so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Sieben Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen hat Gamlitz momentan auf dem Konto. Elf Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat SV Wildon derzeit auf dem Konto.

FC Union RB Weinland Gamlitz stellt sich am Dienstag (19:00 Uhr) bei SC Stadtwerke Bruck/Mur vor, drei Tage später und zur selben Zeit empfängt Wildon SC Geomix Liezen.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Schlatte (Spieler Wildon):

„Was wir als Team von Woche für Woche leisten, ist unglaublich und spricht für den Charakter des Teams. Auch in der Höhe ist der Sieg im Derby verdient.“

Jochen Zadravec (Nunmehriger Ex-Trainer Gamlitz):

"Die sportliche Leitung hat mir heute mitgeteilt, dass ich nicht mehr Trainer bin. Der Vorstand hat nichts davon gewusst. Es war eine sehr schöne Zeit in Gamlitz."

Andreas Kohlberger (Sportlicher Leiter Stellvertreter Gamlitz):

"Jochen hat gestern sein Amt zur Verfügung gestellt, wir wollten aber nicht gleich entscheiden, haben uns aber über Nacht mit dem Vorstand gemeinsam besprochen und sind zum Entschluss gekommen, einen neuen Weg zu gehen bzw. neuen Impuls zu setzen. Wir sind bereits auf der Suche nach einem neuen Trainer."

Landesliga: FC Union RB Weinland Gamlitz – SV Raiffeisen Wildon, 0:4 (0:2)

57 Zorko Gal 0:4

50 Patrick Franz Schlatte 0:3

45 Michael Wallner 0:2

39 Sandro Foda 0:1

