Voitsberg bleibt gegen glücklose Fehringer Herr im eigenen Haus

Mit ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg und UFC Fehring trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für die Gäste schien ASK Voitsberg aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Voitsberg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Fehring einen klaren Erfolg. Das Hinspiel beider Teams war 3:1 für ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg geendet. Da Mettersdorf in Gnas verloren hat, liegen die Voitsberg jetzt bereits acht Punkte voran.

UFC Fehring geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Alexander Rother das schnelle 1:0 für ASK Voitsberg erzielte - Freistoß von Veladzic von rechts, kurzes Gestochere im Fünfer und Rother steht goldrichtig. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, doch auch Fehring gibt jetzt Gas. Man spielt durchaus mutig nach vorne. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den Voitsberg für sich beanspruchte.

Die zweite Halbzeit beginnt mit starken Fehringern. Der Ball zappelt dann auch tatsächlich nach einem Freistoß aus 25 Metern im Netz, doch der Schiri entscheidet auf Abseits. Voitsberg hat da mehr Glück: Daniel Brauneis erhöhte nach toller Vorarbeit von Hack den Vorsprung des Ligaprimus nach 77 Minuten auf 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Fehringern versuchen in der Folge zwar noch einmal alles, doch anstatt des Anschlusstreffers fällt das 3:0. Walch steht nach einem Eckball goldrichtig und netzt ein. Ein starker Auftritt ermöglichte ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Fehring.

Nach 23 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für ASK Voitsberg 52 Zähler zu Buche. Bei Voitsberg greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 22 Gegentoren stellt ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg die beste Defensive der Landesliga. Sechs Spiele ist es her, dass ASK Voitsberg zuletzt eine Niederlage kassierte.

UFC Fehring hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Zwölf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Fehring derzeit auf dem Konto. UFC Fehring baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für Voitsberg ist SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring auf gegnerischer Anlage (Freitag, 19:00). Fehring misst sich zur selben Zeit mit SK Raiffeisen Fürstenfeld.

Rainer Pein (Trainer Fehring): "Ich gratuliere Voitsberg zum Dreier, sie waren unglaublich effizient. Ich möchte kein schlechter verlierer sein, aber wir waren ab der 20 Minute die bessere Mannschaft. Glück und Schiedsrichter waren nicht auf unserer Seite."

Landesliga: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – UFC Fehring, 3:0 (1:0)

92 Juergen Walch 3:0

77 Daniel Brauneis 2:0

9 Alexander Rother 1:0

