Gelungenes Trainerdebüt: Gamlitz gewinnt gegen Frauental

Freitag, 28. April 2023

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von FC Union RB Weinland Gamlitz und SV Domaines Kilger Frauental, die mit 2:1 endete. Nach einem 0:1 Rückstand zur Pause drehten die Hausherren in der zweiten Hälfte die Partie und freuten sich über die drei Punkte.

Luka Vindis zeichnete für den Führungstreffer verantwortlich

Frauental führte zur Pause mit 0:1

Nach den kurzzeitigen Turbulenzen beim FC Weinland Gamlitz in dieser Woche (Rücktritt der sportlichen Leitung und Entlassung des Trainers) wurden mit Adi Radl und Mario Masser zwei neue sportliche Leiter installiert und Zoran Begic (vorher Gössendorf) als neuer Trainer verpflichtet. Die Handschrift des neuen Trainers konnte man gleich erkennen - die Heimelf trat sehr selbstbewusst und mit stolzer Brust auf.

Trotzdem brachte Martin Lanz die Gastgeber in der 21. Minute ins Hintertreffen. Er traf nach einer Standardsituation per Kopf. Zwei gute Möglichkeiten für Gamlitz konnten die 300 Besucher noch bestaunen - Jan Kristl scheiterte an Keeper Daniel Paul und Reality Asemota schoss alleinstehend vor dem Torhüter demselben in die Arme. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es mit dem 1:0 Vorsprung aus Sicht der Gäste in den Kabinentrakt.

Gelunger Einstand für den neuen (alten) sportlichen Leiter Adi Radl und Trainer Zoran Begic

Gamlitz drehte in Hälfte zwei auf

In Minute 53 bekam Philip Bruno Fuchs mit dem Rücken zum Tor stehend den Ball, drehte sich schnell und traf zum 1:1 Ausgleich. In der 62. Minute musste der SV Frauental einen weiteren Treffer hinnehmen. Nach einem missglückten Klärungsversuch eines Verteidigers bewies Luka Vindis seine Kaltschnäuzigkeit und sorgte für die Gamlitzer Führung. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Franz Josef Krainer gewann FC Gamlitz gegen Frauental.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Gamlitz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Acht Siege, acht Remis und sieben Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto.

Durch diese Niederlage fällt SV Domaines Kilger Frauental in der Tabelle auf Platz elf zurück. Im Angriff der Gäste herrscht Flaute. Erst 24-mal brachte SV Frauental den Ball im gegnerischen Tor unter. Sieben Siege, sieben Remis und neun Niederlagen hat Frauental derzeit auf dem Konto. Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Dreier verliert SV Domaines Kilger Frauental im Klassement weiter an Boden.

FC Union RB Weinland Gamlitz tritt am kommenden Freitag bei SC Geomix Liezen an, SV Frauental empfängt am selben Tag USV Gnas.

Stimme zum Spiel:

Zoran Begic, Trainer Gamlitz:

"Gratulation an die Mannschaft zur tollen Moral und zur geilen Mentalität - vorallem in der zweiten Halbzeit. Wir haben im zweiten Durchgang sehr viel Druck ausgeübt und keine Chance des Gegners zugelassen. Das macht Lust auf mehr, ich freue mich richtig auf die Zusammenarbeit."

Landesliga: FC Union RB Weinland Gamlitz – SV Domaines Kilger Frauental, 2:1 (0:1)

62 Luka Vindis 2:1

53 Philip Bruno Fuchs 1:1

21 Martin Lanz 0:1

Aufstellungen:

FC RB Weinland Gamlitz: Matej Andrejc - Jan-Markus Hiden, Mateo Cosic, Sandro Sabathy (K) - Luka Vindis, Jan Kristl (90+2 Sundl), Lucas Mario Horvat, David Katzianschütz (76. Schauer), Alen Polanec (90+2 Fritz), Reality Arase Asemota (79. Rode) - Philip Bruno Fuchs

SV Domaines Kilger Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Christoph Strommer, Martin Lanz, Mag. Florian Eibinger , BSc, Lukas Elias Kremser (73. Schmidt) - Erich Baumann, Felix Weber, Manuel Christof (63. J. Christof), Jan Ulrich, Daniel Schmölzer (73. Suppan) - Jonas Janetzko (67. Prattes)

by René Dretnik

Foto: FC Gamlitz und Richard Purgstaller

