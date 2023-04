Krimi mit fünf Toren: Gnas ringt Mettersdorf nieder

Details Samstag, 29. April 2023 07:29

Im Spiel von USV Gnas gegen USV RB Mettersdorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Gnas. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel war eine Demonstration von USV Mettersdorf gewesen, als man die Partie mit 4:0 für sich entschieden hatte.

Blitzstart von Mettersdorf

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste vor 700 Fans bereits in Front. Eine Flanke von der linken Seite durch Florian Weissenbrunner köpft Dominik Weiss zum 1:0 ein. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Aus der ersten Chance der Heimischen fällt in der 33. Minute durch Raphael Kniewallner dann der Ausgleichstreffer zum 1:1. Dann muss Gnas-Goalie Michael Sammer bei einem Kopfball von Dominik Weiss stark eingreifen. Mit toller Parade lenkte er den Ball zur Ecke ab. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen.

Siegtreffer in letzter Minute

In der 2. Halbzeit starten beide Mannschaften mit offenem Visier. Ein Wohlmuth-Kracher kann vom gegnerischen Torhüter abgewehrt werden (48.). Dann muss der Gnaser Torhüter das Leder zwei Mal hintereinander zur Ecke abwehren. Dann führen plötzlich die Gnaser: Raphael Kniewallner mit einem tollen Lochpass auf Gabriel Puntigam, der den Ball unter dem Jubel der Fans zum 2:1 einnetzte. Praktisch im Gegenzug gelang den Gästen durch Jernej Trstenjak aber der Ausgleichstreffer zum 2:2. Jetzt ist das Spiel auf Messers Schneide.

Dann machen es sich die Mettersdorfer selbst schwer. In der 70. Minute wird Peter Kozissnik nach einem Foul mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen. Die Gnaser, nun in Überzahl, konnten in der 92. Minute durch Gabriel Puntigam, den aufgrund einer starken kämpferischen Leistung, nicht unverdienten Siegestreffer zum 3:2 erzielen. Eine Flanke von Rene Wagist köpfte Gabriel Puntigam ins Netz. Am Ende verbuchte USV Gnas gegen Mettersdorf einen Sieg.

Im Tableau hatte der Sieg von Gnas keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sechs.

Durch diese Niederlage fällt USV RB Mettersdorf in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert USV Mettersdorf im Klassement weiter an Boden.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Am nächsten Freitag reist USV Gnas zu SV Domaines Kilger Frauental, zeitgleich empfängt Mettersdorf Ilzer Sportvereinigung.

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Es freut mich für die Jungs, sich für ihre Intensität über 90 Minuten endlich wieder belohnt zu haben. Nach dem guten Spiel in Lebring und einer unglücklichen Niederlage kamen noch Krankheiten und Sperren dazu. Keine optimale Ausgangslage, aber unsere Kaderbreite war heute extrem wichtig. Erste Halbzeit war es dadurch fußballerisch sehr ausbaufähig, aber je länger das Spiel dauerte und mit jedem Wechsel war unser Spiel besser. Mettersdorf ist eine sehr gute Mannschaft, deswegen freuen wir uns umso mehr über diesen Sieg."

Landesliga: USV Gnas – USV RB Mettersdorf, 3:2 (1:1)

92 Gabriel Puntigam 3:2

56 Gabriel Puntigam 2:2

56 Jernej Trstenjak 1:2

33 Raphael Kniewallner 1:1

5 Dominik Weiss 0:1

