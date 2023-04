Nach Sieg in der Fremde - Heiligenkreuz rückt auf Platz zehn vor

Details Samstag, 29. April 2023 10:54

Die Differenz von einem Treffer brachte Tus Heiligenkreuz am Waasen gegen SC Stadtwerke Bruck/Mur den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Einen packenden Auftritt legte Tus Heiligenkreuz dabei jedoch nicht hin. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 3:1 auf das Konto des Gasts gegangen.

Erman Bevab traf zum 1:1 Ausgleich

Bruck ging durch einen Elfmeter in Führung

Vor 150 Zuschauern markierte Armin Masovic das 1:0 für SC Bruck/Mur (19.). Ein gerechtfertigter Elfmeter führte zum Torerfolg. Die passende Antwort hatte Erman Bevab parat, als er in der 22. Minute zum Ausgleich traf. Nach einer Flanke von Johannes Driesner traf der Heiligenkreuzer per Kopf. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Im zweiten Durchgang waren die Gäste stärker, die Heimischen kaum vorhanden, das Spiel selbst war aber eher dürftig. In der 74. Minute setzte sich Nino Köpf auf der rechten Seite durch spielte einen Stanglpass und Florian Pinnitsch erzielte das 2:1 für Heiligenkreuz. Das war es dann auch gewesen, mehr gibts von dieser Partie nicht zu berichten. Am Ende behielt Tus Heiligenkreuz am Waasen gegen Bruck/Mur die Oberhand.

Daniel Pinnitsch avancierte zum Matchwinner

SC Stadtwerke Bruck/Mur muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft hat auch nach der Pleite die 14. Tabellenposition inne. Die Stärke von SC Bruck/Mur liegt in der Offensive – mit insgesamt 43 erzielten Treffern. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur sechs Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Bruck/Mur alles andere als positiv. SC Stadtwerke Bruck/Mur wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Nachdem Tus Heiligenkreuz die Hinserie auf Platz zwölf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt Heiligenkreuz aktuell den siebten Rang. Tus Heiligenkreuz am Waasen sprang mit diesem Erfolg auf den zehnten Platz. Sieben Siege, acht Remis und acht Niederlagen hat Tus Heiligenkreuz momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von Heiligenkreuz konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Freitag trifft SC Bruck/Mur auf ASK Mochart Köflach, Tus Heiligenkreuz am Waasen spielt am selben Tag gegen SV Raiffeisen Wildon.

Stimmen zum Spiel:

Horst Pfeifer, Co-Trainer Heiligenkreuz:

"Das Ergebnis war knapp, der Sieg aber verdient. Ausser dem Elfmeter kann ich mich an keine Chance von Bruck erinnern."

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – Tus Heiligenkreuz am Waasen, 1:2 (1:1)

74 Florian Pinnitsch 1:2

22 Erman Bevab 1:1

19 Armin Masovic 1:0

Aufstellungen:

SC Bruck/Mur: Marcel Kai Maierhofer, Aleksandar Shalev, Jan-Kristian Thurner (79. Katic), Armin Masovic, Gjergj Shabani, Lukas Tomic, Jakob Erlsbacher (K), Florian Stadler (79. Sakhnenko), Stipo Grgic (69. Lipp), Gjin Gjinaj, Leke Krasniqi (69. Paier)

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Matthias Gross, Lukas Ratschnig (K), Jure Pihler (67. Pinnitsch) - Nikola Vuksanovic, Manuel Leeb, Marco Heibl, Johannes Driesner - Patrick Unterkircher (67. Tatschl), Nino Köpf

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

