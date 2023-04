Die Serie hält: Erneuter Triumph von SV Lebring

Details Samstag, 29. April 2023 12:54

Gegen SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring holte sich Ilzer Sportvereinigung eine 0:2-Schlappe ab. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. SV Lebring hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 4:3-Erfolg gefeiert.

Florian Ferk war für den Siegestreffer verantwortlich

Obwohl die Ilzer Defensive sehr kompakt stand, kamen die Gäste aus Lebring in der Anfangsphase zu zwei guten Möglichkeiten - ein vermeintlicher Treffer wurde wegen Abseits aberkannt und Marco Heil setzte einen Schuss knapp neben das kurze Eck. Die erste dicke Chance fanden die Hausherren erst in der 23. Minute vor: Nach einem schönen Angriff über die linke Seite brachte Jonas Kohl das Spielgerät in den Rückraum - dort lauerte Michael Kuwal. Er zog ab, Tomislav Lipovac parierte und Lucas Friedl haute den Nachschuss daneben - das wäre es gewesen.

In Minute 36 jubelten die Gastgeber zu früh - ein Tor von Eugeniu Rebenja zählte wegen Abseits nicht. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Jonas Lang mit dem 1:0 für den Gast zur Stelle (40.). Somit führte Lebring zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Auch im zweiten Durchgang ging es munter hin und her, mit Chancen auf beiden Seiten. Einmal brannte es im Ilzer Strafraum lichterloh - Konrad Frölichs Kopfball verfehlte aber sein Ziel und landete an der Stange.

Kompakte Ilzer Verteidigung

Florian Ferk war es, der kurz vor Ultimo nach einem Eckball per Kopf das 2:0 besorgte und SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (85.). Schließlich strich SV Lebring die Optimalausbeute gegen Ilzer SV ein.

Ilz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Auf 14. Rang hielt sich die Heimmannschaft in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die achte Position inne. Trotz der Niederlage fiel Ilzer Sportvereinigung in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Nun musste sich Ilzer SV schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von Ilz bleibt angespannt. Gegen Lebring musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Lebring bleibt am zweiten Tabellenrang

Im Tableau hatte der Sieg von SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwei. Die Offensive von SV Lebring in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Ilzer Sportvereinigung war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 56-mal schlugen die Angreifer von Lebring in dieser Spielzeit zu. SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und sieben Niederlagen dazu. SV Lebring scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Freitag trifft Ilzer SV auf USV RB Mettersdorf, Lebring spielt am selben Tag gegen ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg.

Stimme zum Spiel:

Stefan Kammerhofer, Trainer Lebring:

"Der Gegner hat uns defensiv alles abverlangt und es war deshalb nicht einfach. Jedoch haben wir das erwartet. Die Ilzer hatten phasenweise mehr vom Spiel. Schlussendlich konnten wir einen verdienten Auswärtssieg einfahren. Wir freuen uns schon auf die nächste Runde, wenn der ASK Voitsberg bei uns zu Gast ist."

Landesliga: Ilzer Sportvereinigung – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 0:2 (0:1)

85 Florian Ferk 0:2

40 Jonas Lang 0:1

Aufstellungen:

Ilzer SV: Daniel David Schuh, Simon Paier, Eugeniu Rebenja, Jonas Ferdinand Kohl, Michael Kuwal , BSc (K), Lucas Friedl (73. Sopcic), Tobias Breitenberger (79. Nezirkoski), Markus Hadler, Jan Meimer, Leon Martincevic, Christoph Gruber (82. Ritter)

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Konrad Frölich, Stefan Greistorfer, Florian Ferk - Nejc Rober, Sebastian Mann (90+2 Steinwender), Jure Volmajer (HZ Pilz), Christoph Martschinko, Michael Hofer (K) (89. Ehmann) - Marco Heil (90+2 Hofbauer), Jonas Lang

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

