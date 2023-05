Offener Schlagabtausch in einer super Partie: Spätes Siegestor bringt Lafnitz II den Erfolg gegen Köflach

Details Montag, 01. Mai 2023 12:56

Im Spiel SV Lafnitz II gegen ASK Mochart Köflach gab es viele spielerischen Leckerbissen und Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Lafnitz II. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet - auch im Spiel selbst waren beide Teams ebenbürtig. Ein Tor in der Schlussphase sorgte schlussendlich für den Erfolg der Heimischen

Doppelpack von Stefan Sulzer

Bei dieser Begegnung sahen die Zuseher von Beginn an zwei spielstarke Mannschaften, die aufs Ganze gingen und unbedingt gewinnen wollen. Die Anfangsphase bot einen offenen Schlagabtausch, bei dem beide Teams tolle Möglichkeiten vorfanden.

Für das erste Tor sorgte Nikica Filipovic. Nach einem Rückpass antiziperte der Köflacher Josip Stignedec großartig, eroberte den Ball und übergab das Leder an den Torschützen, der vom 16er mit einem Hammerschuss abschloss (18.). In der 22. Minute erhöhte Lukas Martin Schusteritsch auf 2:0 für den Gast. Nach einer Ballverlagerung von rechts auf links, tankte sich der linke Aussenverteidiger durch, machte im Strafraum einen Haken nach innen und traf mit dem rechten Fuß ins lange Kreuzeck.

Hochklassige Partie

Lafnitz ließ sich aber trotz des Rückstandes nicht unterkriegen und übte jetzt immer mehr Druck aus. Stefan Sulzer schlug doppelt zu und glich damit für Lafnitz II aus (31./34.). Beim ersten Tor übernahm eine Flanke von Elias Neubauer in der Luft und traf per Kopf. Beim zweiten Treffer versenkte er die Kugel aus zehn Metern per Volley. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Die ersten zwanzig Minuten des zweiten Spielabschnittes gehörte den Gastgebern - sie traten sehr dominant auf - allerdings war meistens am 16er Endstation. In Minute 85 nahm Filipovic einem Lafnitzer Verteidiger den Ball weg und setzte einen Heber über Keeper Lucas Wabnigg ab, dieser verfehlte das Ziel aber knapp. Köflach wurde jetzt mutiger, warf noch einmal alles nach vorne und musste dann in der 89. Minute noch einen Gegentreffer hinnehmen. Jakob Knollmueller traf nach einem schönen Konter (89.)und sorgte für den 3:2 Endstand.

Lafnitz ist jetzt Zehnter

Nach dem errungenen Dreier hat Lafnitz II Position zehn der Landesliga inne. Das Heimteam befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

ASK Köflach führt mit 31 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Köflach etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte ASK Mochart Köflach.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

SV Lafnitz II hat nächste Woche SC Geomix Liezen zu Gast. Kommenden Freitag (19:00 Uhr) bekommt ASK Köflach Besuch von SC Stadtwerke Bruck/Mur.

Stimmen zum Spiel:

Klaus Guger, Trainer Lafnitz:

"Aufgrund meiner Sperre konnte ich diesmal das Spiel aus völlig anderer Perspektive beobachten. Wir haben sehr stark begonnen, sind dann unglücklich 0:2 in Rückstand geraten. Wir haben danach verdient ausgeglichen und im Endeffekt glücklich mit der letzten Aktion den 3:2 Siegestreffer erzielt."

Goran Milicevic, Trainer Köflach:

"Das war ein super attraktives Spiel für die Zuseher. Lafnitz hat das dritte Tor erzielt, wir leider nicht - deshalb hat Lafnitz gewonnen."

Landesliga: SV Lafnitz II – ASK Mochart Köflach, 3:2 (2:2)

89 Jakob Knollmueller 3:2

34 Stefan Sulzer 2:2

31 Stefan Sulzer 1:2

22 Lukas Martin Schusteritsch 0:2

18 Nikica Filipovic 0:1

Aufstellungen:

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Lucas Wabnig - Philipp Scheucher, Johannes Schriebl (K), Stefan Trimmel - Stefan Binder (84. Stefaner), Marc Kögl, Elias Neubauer (61. Duvnjak), Justin Strodl, Edin Mujkanovic - Stefan Sulzer, Jakob Knollmüller (90+ 2 Prasch)

ASK Mochart Köflach: Pascal Scherz - Marko Stojadinovic - Robert Janjis, Manuel Sidar (K), Christoph Michelitsch, Lukas Martin Schusteritsch, Bozo Kosorcic, Marco Walcher-Langmann, Josip Stignjedec, Ismar Husic (59. Sidar) - Nikica Filipovic

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

