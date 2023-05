Gerechte Punkteteilung im Spitzenspiel: Lebring und Voitsberg trennen sich mit 1:1

Details Freitag, 05. Mai 2023 22:22

SV Lebring trennte sich an diesem Freitag von ASK Voitsberg mit 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel hatte Voitsberg knapp für sich entschieden und mit 1:0 gewonnen. Auf die Meisterschaft wird dieses Ergebnis aber wohl kaum eine Auswirkung haben, denn der Titel wird den Voitsbergern nur mehr schwer zu nehmen sein.

450 Besucher sahen eine super Partie

Ein wahres Spitzenspiel sahen die 450 Besucher im sanSirro Stadion in Lebring. Es waren zwei Teams am Start, die mit Viel Schwung, Elan und Spielfreude auftraten und auch eine kämpferisch hervorragende Leistung auf den Platz brachten. Gleich zu Beginn kamen die Hausherren zu einer dicken Möglichkeit - Jure Volmajer scheiterte aber alleine vor Torhüter Florian Schögl.

In Minute 12 durfte der Lebringer Anhang dennoch jubeln. Florian Ferk versenkte den Ball nach einem Eckball per Kopf im Netz des Ligaprimus. Geschockt zeigte sich der Gast nicht. Die Antwort folgte postwendend: Alexander Rother war mit dem Ausgleich zur Stelle (17.). Auch er traf nach einem Eckball per Kopf. Die Partie lief jetzt hin und her, mit viel spielerischen Szenen im Mittelfeld. Ein gute Möglichkeit gab es noch für die Gastgeber: Bei einem Weitschuss von Marco Heil zeigte Voitsberg-Keeper Schögl seine Klasse und parierte diesen bravourös.

Jakob Hack (Voitsberg) und Mario Pilz (Lebring) im Duell

Viel Ballbesitz im Mittelfeld

Auch in der zweiten Halbzeit gelang es Lebring nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. Bei einem Schuss von Rother hatte die Kammerhofer-Elf Glück, er traf nur die Stange. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.

So steht es um die beiden Teams

Nach 24 absolvierten Begegnungen nehmen die Gastgeber den zweiten Platz in der Tabelle ein. SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring verbuchte insgesamt 14 Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Nach 24 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg 53 Zähler zu Buche. Nach ASK Voitsberg stellt SV Lebring mit 57 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Seit sieben Spielen hat Voitsberg keine Niederlage mehr kassiert, Lebring ebenso nicht.

Am kommenden Dienstag trifft SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring auf SK Raiffeisen Fürstenfeld, ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg spielt am selben Tag gegen USV RB Mettersdorf.

Florian Ferk bejubelt seinen Treffer

Stimme zum Spiel:

Stefan Kammerhofer, Trainer Lebring:

"Das war eine sehr gute Leistung von uns. Wir sind mit dem Punkt gegen den Tabellenführer sehr zufrieden. Voitsberg hat vorallem im Zentrum eine unglaubliche Qualität. Wir hatten den Gegner phasenweise gut im Griff, allerdings ist schwierig diese Mannschaft über 90 Minuten unter Kontrolle zu halten."

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 1:1 (1:1)

17 Alexander Rother 1:1

12 Florian Ferk 1:0

Aufstellungen:

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Konrad Frölich, Stefan Greistorfer, Mario Pilz, Florian Ferk - Nejc Rober (77. Ehmann), Jure Volmajer, Christoph Martschinko, Michael Hofer (K) - Marco Heil (72. Steinwender), Jonas Lang

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Nino Pungarsek, Jakob Hack, Andreas Pfingstner, Ing. David Hermann, Petar Paric (72. Veladzic), Jürgen Walch, Luka Caculovic (K), Philipp Schellnegger (79. Brauneis), Alexander Rother

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller

