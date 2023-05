Fünf Tore in einer Halbzeit: Gnas gewinnt verrücktes Spiel in Frauental

Details Freitag, 05. Mai 2023 22:56

Im Spiel von SV Domaines Kilger Frauental gegen USV Gnas gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Die Ausgangslage sprach für Gnas, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel war USV Gnas in einem Match auf Augenhöhe ein 1:0-Sieg geglückt.

Führung, Ausgleich, Führung

Die Fans sahen von Beginn weg ein munteres Spiel. Die Gnaser vergeben durch Gabriel Puntigam in der 8. und 13. Minute zwei gute Chancen, der Ball zieht jeweils nur knapp am Tor vorbei, wobei der zweite Ball abgefälscht wurde. In der 19. Minute gehen die Gnaser nach Flanke von Gabriel Puntigam durch ein Eigentor von Lukas Kremser mit 1:0 in Führung. Eine Minute später stellt Daniel Zimmermann nach schöner Kombination auf 2:0.

Damit ist für klare Fronten gesorgt, doch die Frauentaler schlagen im Gegenzug zurück. Flanke von rechts durch Jonas Janetzko und schon steht es 1:2. Das Match plätschert in Folge dahin und in der 27. Minute können die Hausherren den 2:2-Gleichstand durch Julian Christof herstellen. Nun sind aber die Gnaser dran. Ein weiter Einwurf von Thomas Friedl wird verlängert und Gabriel Puntigam besorgt das 3:2 für Gnas. Das ist es aber noch immer nicht in der ersten Halbzeit. In der 41. Minute landet ein Kopfball eines Frauentalers an der Querlatte. Und wenig später kann Michael Sammer mit Reflex eine weitere Chance der Hausherren zunichte machen.

Keine Tore, doch Hochspannung

Die zweite Halbzeit ist ähnlich flott geführt wie Durchgang eins. Gabriel Puntigam startet in der 51. Minute einen Sololauf über das halbe Feld, scheitert letztlich aber an der Abwehr des gegnerischen Torhüters. Wenig später die Top-Gelegenheit für die Gnaser zum Ausbau der Führung. Es gibt Elfmeter für Gnas nach einem Foul an Raphael Kniewallner. Den Strafstoß von Daniel Zimmermann kann der Frauentaler Torhüter aber abwehren.

Nach einem Eckball der Gnaser kann Florian Eibinger auf der Torlinie den Ball noch wegkratzen (63.). In der Folge setzten die Heimischen alles auf eine Karte, der Druck auf die Gnaser Abwehr wird immer größer, die Gnaser bringen die drei Punkte aber über die Zeit.

So stehts um die Teams

Trotz der Niederlage belegt SV Domaines Kilger Frauental weiterhin den zwölften Tabellenplatz. SV Frauental verbuchte insgesamt sieben Siege, sieben Remis und zehn Niederlagen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Frauental, sodass man lediglich einen Punkt holte.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Gnas aus und brachte eine Verbesserung auf Platz vier ein. Elf Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat USV Gnas derzeit auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte USV Gnas deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist Gnas in diesem Ranking auf.

Am Dienstag muss SV Domaines Kilger Frauental bei SC Geomix Liezen ran, zeitgleich wird Gnas von Ilzer Sportvereinigung in Empfang genommen.

Stimmen zum Spiel:

Ernst Klug, sportlicher Leiter Frauental:

"Leider haben wir durch individuelle Fehler wieder eine entsprechende Leistung nicht in Punkte ummünzen können. Der Sieg war für Gnas etwas glücklich. Jetzt stehen uns entscheidende Spiele vor der Tür. Aber da wird sich unsere Mannschaft für die vergebenen Möglichkeiten belohnen."

Marko Kovacevic, Trainer Gnas:

"Es war kein Spiel für schwache Nerven. Wir führen 2:0 und bekommen zu schnell den Anschlusstreffer bzw den Ausgleich. Gehen dann aber trotzdem vor der Halbzeit wieder in Führung. Für den Kopf sehr wichtig. Zweite Halbzeit erwischen wir einen guten Start, mit einer Großchance und einem Elfer, den wir nicht verwerten. Die letzten 30 Minuten haben wir mit Leidenschaft verteidigt, hatten in gewissen Spielsituationen aber auch das Spielglück auf unserer Seite. Ich möchte auch einmal die Schiedsrichterleisung positiv hervorheben, da es nicht einfach war, dieses Spiel zu leiten."

Aufstellungen: Gnas: Daniel Paul (K) - Christoph Strommer, Martin Lanz, Mag. Florian Eibinger , BSc, Florin Schmidt - Erich Baumann, Julian Christof, Felix Weber, Jan Ulrich, Daniel Schmölzer - Jonas Janetzko

Gnas: Michael Sammer - Jonas Kölli, Christian Schadler, Tobias Kölli - Daniel Zimmermann, Clemens Lerner, Heiko Wohlmuth, David Friedl - Raphael Kniewallner (K), Gabriel Puntigam, Stefan Thomas Strohmaier





Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – USV Gnas, 2:3 (2:3)

33 Gabriel Puntigam 2:3

28 Julian Christof 2:2

22 Jonas Janetzko 1:2

21 Daniel Zimmermann 0:2

20 Eigentor durch Lukas Elias Kremser 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei