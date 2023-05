Gebrauchter Tag für Wildon: Schlappe in Heiligenkreuz

Details Samstag, 06. Mai 2023 06:27

SV Wildon wurde der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und verlor gegen Tus Heiligenkreuz deutlich mit 0:3. Gegen Heiligenkreuz setzte es für Wildon eine ungeahnte Pleite. Durch das 1:1 im Hinspiel war es keinem der beiden Teams gelungen, einen Sieg für sich zu verbuchen.

Wildon im Pech

Dabei beginnt die Partie ganz anders - nämlich mit einem Treffer der Wildoner. Michael Wallner trifft zum 1:0, doch der Schiri entscheidet auf Abseits. Die Heiligenkreuzer machen es besser: 250 Zuschauer sahen, wie Nikola Vuksanovic das 1:0 für Tus Heiligenkreuz am Waasen markierte - Leeb mit Freistoß in den Strafraum und Nikola Vuksanovic trifft mit dem Kopf zur Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heiligenkreuzer nachlegen, woraus aber vorerst nichts wird. Wildon hat dann erneut Pech - Benjamin Winter trifft per Kopfball nur die Querlatte. Zur Pause behielt die Heimmannschaft die Nase knapp vorn.

Klare Angelegenheit

Im zweiten Durchgang die kalte Dusche für die Wildoner: Tus Heiligenkreuz brachte den Ball zum 2:0 über die Linie (57.) - der kurz zuvor eingewechselte Marco Heibl mit der Flanke in den Strafraum und Nino Köpf schraubt sich hoch und erhöht auf 2:0. Andreas Julian Tatschl besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Heiligenkreuz (74.). Das ist wohl die Entscheidung. Dann sah auch noch Wildons Markus Farnleitner in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für SV Raiffeisen Wildon gelaufen. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen Andreas Kollegger feierte Tus Heiligenkreuz am Waasen einen dreifachen Punktgewinn gegen SV Wildon.

Die Leistungssteigerung von Tus Heiligenkreuz lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo Heiligenkreuz einen deutlich verbesserten sechsten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang zwölf ab. Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Tus Heiligenkreuz am Waasen aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zehn ein. Acht Siege, acht Remis und acht Niederlagen hat Tus Heiligenkreuz derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über Wildon ist Heiligenkreuz weiter im Aufwind.

Der erste Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte von SV Raiffeisen Wildon. Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Zwölf Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat SV Wildon momentan auf dem Konto.

Tus Heiligenkreuz am Waasen tritt am kommenden Dienstag bei FC Union RB Weinland Gamlitz an, Wildon empfängt am selben Tag ASK Mochart Köflach.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Schlatte, Spieler Wildon:

"Wir hatten zwar recht viel Ballbesitz für ein 0:3, konnten aber nicht so viele zwingende Chancen herausspielen, zudem wurde ein Tor aberkannt und wir haben zweimal die Latte getroffen. Heiligenkreuz hingegen ist zumeist durch hohe weite Bälle und Konter in Erscheinung getreten, was heute leider gereicht hat."

Horst Pfeifer, Co-Trainer Heiligenkreuz:

"Wir haben heute gegen die beste Frühjahresmannschaft verdient gewonnen. Gratulation an unsere Burschen."

Landesliga: Tus Heiligenkreuz am Waasen – SV Raiffeisen Wildon, 3:0 (1:0)

74 Andreas Julian Tatschl 3:0

57 Nino Koepf 2:0

34 Nikola Vuksanovic 1:0

Aufstellungen:

Heiligenkreuz: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Matthias Gross, Lukas Ratschnig (K), Belmin Bevab - Nikola Vuksanovic, Manuel Leeb, Johannes Driesner - Patrick Unterkircher, Florian Pinnitsch, Nino Köpf

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Sandro Foda, Marc Möstl, Markus Farnleitner - Benjamin Winter, Michael Wallner, Mag. Patrick Franz Schlatte (K), Gianluca Kassler

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei