Gamlitz bringt Liezen in ärgste Abstiegsnöte

Details Samstag, 06. Mai 2023 14:15

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SC Geomix Liezen und FC Union RB Weinland Gamlitz, die mit 1:2 endete. Hundertprozentig überzeugen konnte FC Gamlitz dabei jedoch nicht. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit den Gästen ein 2:1-Sieger feststand. Für Liezen wird es langsam eng. Nachdem Bruck gegen Köflach einen Punkt holen konnte, fehlen den Ennstalern auf ebendiese - möglicherweise die Relegation - bereits fünf Punkte. Damit braucht man schon zwei Siege mehr als die Brucker in den letzten sechs Runden der Saison.

Keine Treffer

Dabei spielen die Liezener mutig nach vorne. Kemal Dervisevic ist es, der in der Offensive wirbelt und der Gamlitzer Defensive durchaus das eine oder andere Problem bereitet. Die sich ergebenden Möglichkeiten durch Dervisevic können die Gamlitzer aber wegverteidigen. Die Gamlitzer verlagern sich im ersten Durchgang aufs Kontern, doch auch die Gäste bringen das Leder nicht im Kasten unter. Die erste Halbzeit endete somit ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Gamlitz legt vor

Das ändert sich im zweiten Durchgang. Gleich nach Wiederbeginn die kalte Dusche für die Liezener: Alen Polanec schoss für Gamlitz in der 47. Minute das erste Tor - Schuss aus der Distanz, Ball wird abgefälscht und kommt über Umwege zu Polanec, der im eins gegen eins eiskalt bleibt. Mit der Führung im Rücken wollen die Gamlitzer nachlegen, woraus aber nichts wird, denn Liezen schlägt zurück. Elvin Kanyerere war zur Stelle und markierte das 1:1 von SC Liezen (65.). Damit ist wieder alles offen. Beide Trainer versuchen in der Folge mit Einwechslungen neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Letztlich haben die Gamlitzer das glückliche Ende für sich. Michael Schauer wurde zum Helden des Spiels, als er FC Union RB Weinland Gamlitz mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (86.) doch noch in Front brachte - ein Freistoß geht in die Mauer, wird abgefälscht und fällt Schauer vor die Füße - dieser hat aus kurzer Distanz keine Probleme. Am Schluss gewann FC Gamlitz gegen SC Geomix Liezen.

SC Liezen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fiel der Gastgeber in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 15. Im Angriff weist SC Geomix Liezen deutliche Schwächen auf, was die nur 27 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur vier Siegen und sechs Unentschieden sind die Aussichten von SC Liezen alles andere als positiv. Nach der Niederlage gegen Gamlitz bleibt SC Geomix Liezen weiterhin glücklos.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo FC Union RB Weinland Gamlitz nun auf dem siebten Platz steht. Neun Siege, acht Remis und sieben Niederlagen hat FC Gamlitz momentan auf dem Konto. Gamlitz ist seit drei Spielen unbezwungen.

Während SC Liezen am kommenden Dienstag SV Domaines Kilger Frauental empfängt, bekommt es FC Union RB Weinland Gamlitz am selben Tag mit Tus Heiligenkreuz am Waasen zu tun.

Stimme zum Spiel:

Christian Stangl, Sektionsleiter Liezen:

"Die Niederlage ist sehr bitter, weil sie in keinster Weise notwendig war. Wir waren das bessere Team, hatten bessere Chancen, machen aber die Tore nicht. Die Mannschaft wird weiterhin nicht aufgeben, obwohl wir wissen, dass es sehr harte letzte Runde werden."

Landesliga: SC Geomix Liezen – FC Union RB Weinland Gamlitz, 1:2 (0:0)

86 Michael Schauer 1:2

65 Elvin Kanyerere 1:1

47 Alen Polanec 0:1

Aufstellungen: SC Liezen: Viktor Plamenov Ganchev, Patrick Tschernitz, Mario Dancevic, Martin Kammerhuber, Cyprian Valko,

Kemal Dervisevic, Dominik Presul (K), Mitar Trifkovic, Marcel Ruckhofer, Senad Buljubasic, Elvin Kanyerere

Gamlitz: Matej Andrejc, Martin Oberluggauer, David Fritz, Luka Vindis, Lucas Mario Horvat, David Katzianschütz, Alen Polanec, Reality Arase Asemota, Ivan Mihaljevic (K), Dominik Oswald, Philip Bruno Fuchs

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei