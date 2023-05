Ilz überrascht in Mettersdorf und macht großen Schritt Richtung Klassenerhalt

Details Samstag, 06. Mai 2023 22:33

USV RB Mettersdorf und Ilzer Sportvereinigung lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: USV Mettersdorf hatte einen klaren 3:0-Sieg gefeiert. Die Ilzer machen mit dem Sieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Blitzstart für Ilz

Der Ilzer SV erwischt einen Blitzstart ins Spiel. Simon Paier traf in der sechsten Minute zur frühen Führung - dem Treffer war ein herber Schnitzer in der Mettersdorfer Defensive vorausgegangen. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird. Denn Mettersdorf schlägt zurück: Dominik Weiss war es, der in der 15. Minute das Spielgerät im Tor der Gäste unterbrachte. Damit ist wieder alles offen. In der Folge dauert es eine Weile, bis die beiden Mannschaften wieder in die Gefahrenzone kommen. Erst kurz vor der Pause fällt das 2:1. Michael Kuwal stellte die Weichen für Ilz auf Sieg, als er in Minute 38 mit dem 2:1 zur Stelle war. Augenblicke vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Jan Meimer die Führung von Ilzer Sportvereinigung auch noch aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Mettersdorf riskiert

Im zweiten Durchgang riskieren die Mettersdorfer mehr, sie geben noch nicht auf. Sie werfen alles nach vorne. Man will sich noch nicht geschlagen geben. Ilz steht in der Defensive aber sehr gut und lässt wenig bis nichts zu. Dann bricht die Schlussphase an. Heiko Rieger schoss für Mettersdorf in der 86. Minute das zweite Tor - letztlich zu spät, denn letzten Endes ging Ilzer SV im Duell mit der Heimmannschaft als Sieger hervor.

Durch diese Niederlage fällt USV RB Mettersdorf in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Zehn Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen hat USV Mettersdorf derzeit auf dem Konto. Mettersdorf verliert weiter an Boden und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Ilz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nachdem Ilzer Sportvereinigung die Hinserie auf Platz 14 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt Ilzer SV aktuell den achten Rang. Die drei Punkte brachten für Ilz keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Ilzer Sportvereinigung bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, fünf Unentschieden und zwölf Pleiten.

USV RB Mettersdorf tritt am kommenden Dienstag bei ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg an, Ilzer SV empfängt am selben Tag USV Gnas.

Landesliga: USV RB Mettersdorf – Ilzer Sportvereinigung, 2:3 (1:3)

86 Heiko Rieger 2:3

45 Jan Meimer 1:3

38 Michael Kuwal 1:2

15 Dominik Weiss 1:1

6 Simon Paier 0:1

Aufstellungen: Mettersdorf: Alexander Strametz - Jan Ljubec, Gregor Zelko - Daniel Geissler, Philipp Posch (K), Heiko Rieger, Timotej Polanc, Philipp Sittsam, Jernej Trstenjak, Max Ebner - Dominik Weiss

Ilzer SV: Daniel David Schuh, Zan Nikolic, Simon Paier, Jonas Ferdinand Kohl, Michael Kuwal , BSc (K), Lucas Friedl, Tobias Breitenberger, Markus Hadler, Jan Meimer, Leon Martincevic, Christoph Gruber

