Schlatte-Doppelpack bringt Wildon drei Punkte gegen Köflach

SV Raiffeisen Wildon kam am Dienstag zu einem 2:0-Erfolg gegen ASK Mochart Köflach. Auf dem Papier ging SV Wildon als Favorit ins Spiel gegen ASK Köflach – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Kräftemessen der beiden Teams im Hinspiel war torlos geendet.

Keine Treffer

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Im ersten Durchgang steht Köflach in der Defensive wirklich gut und lässt wenig bis nichts zu. So geht es mit dem 0:0 auch in die Pause.

Schlatte mit Doppelpack

Im zweiten Durchgang erhöhen die Wildoner dann den Druck und es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Für das 1:0 und 2:0 war letztlich Routinier Patrick Franz Schlatte verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (53./79.) - beim 1:0 trifft er volley nach einem abgeblockten Schuss von Djakovic, beim 2:0 wird er von Zorko schön in Szene gesetzt und lässt dem Köflacher Goalie im eins gegen eins keine Chance. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Am Schluss gewann Wildon gegen Köflach.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der SV Raiffeisen Wildon auf den vierten Rang kletterte. Die Heimmannschaft sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und neun Niederlagen dazu. Die letzten Resultate von SV Wildon konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Mit 32 gesammelten Zählern hat ASK Mochart Köflach den elften Platz im Klassement inne. Acht Siege, acht Remis und neun Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. ASK Köflach wartet schon seit fünf Spielen auf einen Sieg.

Schon am Samstag ist Wildon wieder gefordert, wenn man bei FC Judenburg gastiert. Köflach empfängt schon am Freitag FC Union RB Weinland Gamlitz als nächsten Gegner.

Stimme zum Spiel:

Patrick Schlatte (Spieler Wildon): "Köflach hat sehr lange gut verteidigt, aber wir sind dennoch zu Chancen gekommen, auch vor der Führung. Kompliment an die Mannschaft, wir mussten wieder Ausfälle verzeichnen und kompensierten das als Team!"

Landesliga: SV Raiffeisen Wildon – ASK Mochart Köflach, 2:0 (0:0)

79 Patrick Franz Schlatte 2:0

53 Patrick Franz Schlatte 1:0

Aufstellungen

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Denis Perger, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Sandro Foda, Zorko Gal, Marc Möstl, Mario Sommer - Michael Wallner, Mag. Patrick Franz Schlatte (K)

Köflach: Ivan Benko - Tode Djakovic, Marko Stojadinovic, Manuel Ruprechter - Robert Janjis, Lukas Sidar (K), Bozo Kosorcic, Marco Walcher-Langmann, Josip Stignjedec - Roland Hartmann, Nico Schuster

