Nur Remis gegen Frauental: Liezen braucht jetzt Fußballwunder für Klassenerhalt

Details Dienstag, 09. Mai 2023 11:22

SC Liezen trennte sich an diesem Dienstag von SV Frauental mit 0:0. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Frauental hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 4:1-Sieg verbucht. Durch das Remis und den gleichzeitigen Sieg von Bruck schnürt sich das Abstiegsseil immer enger um den Hals der Ennstaler. Man braucht in den letzten fünf Runden ein größeres Fußballwunder, um noch die Klasse zu halten. Auf das rettende Ufer fehlen den Liezenern fünf Runden vor Schluss nämlich sieben Punkte.

Verhaltener Start

Die Partie beginnt etwas verhalten. Man merkt beiden Teams an, dass sie keine Fehler machen wollen. Ein frühes Tor würde hier und heute möglicherweise schon einiges entscheiden. Liezen wird mit Fortdauer der Partie aber etwas stärker und tut mehr für die Offensive. Für Tore reicht es aber nicht. Nach den ersten 45 Minuten ging es für SC Geomix Liezen und SV Domaines Kilger Frauental dementsprechend ohne Torerfolg in die Kabinen. Nachdem die erste Hälfte torlos über die Bühne gegangen war, hatten die Zuschauer zur Pause immerhin noch die Hoffnung auf Besserung.

Liezen riskiert

Auch im zweiten Durchgang tasten sich die beiden Teams zunächst ab. Liezen muss allerdings mehr riskieren, denn die Ennstaler brauchen dringend drei Punkte. Man findet auch die eine oder andere Torchance vor, doch das Leder will nicht in den Kasten. Am Ende brachte auch der zweite Spielabschnitt nichts Entscheidendes mit sich. Es blieb bei der Nullnummer.

SC Liezen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 19 gesammelten Zählern hat der Gastgeber den 15. Platz im Klassement inne. Im Sturm von SC Geomix Liezen stimmt es ganz und gar nicht: 27 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Vier Siege, sieben Remis und 14 Niederlagen hat SC Liezen derzeit auf dem Konto. SC Geomix Liezen wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Nach 25 absolvierten Begegnungen nimmt SV Frauental den zwölften Platz in der Tabelle ein. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 26 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Sieben Siege, acht Remis und zehn Niederlagen hat Frauental momentan auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei SV Domaines Kilger Frauental. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon acht Spiele zurück.

Für SC Liezen geht es schon am Freitag bei Tus Heiligenkreuz am Waasen weiter. Für SV Frauental geht es schon am Freitag weiter, wenn man Ilzer Sportvereinigung empfängt.

Aufstellungen

Liezen: Viktor Plamenov Ganchev - Patrick Tschernitz, Mario Dancevic, Josip Cipric, Martin Kammerhuber - Nikola Ostojic, Kemal Dervisevic, Dominik Presul (K), Mitar Trifkovic, Marcel Ruckhofer - Niklas Christoph Forstner

Frauental: Daniel Paul (K) - Christoph Strommer, Martin Lanz, Mag. Florian Eibinger , BSc, Florin Schmidt - Felix Weber, Manuel Christof, Jan Ulrich, Daniel Schmölzer, Maximilian Suppan - Thomas Fauland

