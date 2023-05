Ilz im Torrausch: Kantersieg in Frauental

Details Freitag, 12. Mai 2023 22:15

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SV Domaines Kilger Frauental und Ilzer Sportvereinigung mit dem Endstand von 0:6. Für beide Mannschaften war beim 1:1 im Hinspiel punktmäßig der gleiche Ertrag herausgesprungen. Damit hat Ilz jetzt mit Frauental in der Tabelle gleichgezogen und ist neuer Zwölfter - auch in Richtung Klassenerhalt machen die Heimischen einen wichtigen Schritt.

Ilz mit Vollgas

SV Frauental geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Mihael Sopcic das schnelle 1:0 für Ilzer SV erzielte - er zieht aus der Distanz ab und das Leder passt punktgenau. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingt. Eugeniu Rebenja erhöhte den Vorsprung von Ilz nach 22 Minuten nach schöner Vorarbeit von Zan Nikolic auf 2:0. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gäste mit einer Führung in die Kabine gingen.

Frauental gebrochen

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen, die dort weitermachen, wo sie im ersten Durchgang aufgehört haben. Für das 3:0 von Ilzer Sportvereinigung sorgte Rebenja, der in Minute 61 zur Stelle war - schlimmer Fehler der Frauentaler Defensive und schon steht es 3:0. Die Ilzer spielen sich in weiterer Folge immer mehr in einen Rausch. Den Vorsprung von Ilzer SV ließ Jan Meimer in der 72. Minute anwachsen - sein Schuss wird unhaltbar von einem Frauentaler abgefälscht. Alexander Pieber vollendete zum fünften Tagestreffer in der 81. Spielminute. Zan Nikolic stellte schließlich in der 84. Minute den 6:0-Sieg für Ilz sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte Ilzer Sportvereinigung am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Frauental.

In der Endphase des Fußballjahres rangierte SV Domaines Kilger Frauental im unteren Mittelfeld. Im Sturm des Gastgebers stimmt es ganz und gar nicht: 26 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. SV Frauental verbuchte insgesamt sieben Siege, acht Remis und elf Niederlagen. Frauental musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten neun Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Ilzer SV klettert nach diesem Spiel auf den zwölften Tabellenplatz. Ilz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, fünf Unentschieden und zwölf Pleiten. Durch den klaren Erfolg über SV Domaines Kilger Frauental ist Ilzer Sportvereinigung weiter im Aufwind.

Am Freitag muss SV Frauental bei Tus Heiligenkreuz am Waasen ran, zeitgleich wird Ilzer SV von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel:

Christof Seidl (Trainer Ilz):

"Wir wussten, dass ein schweres Sechs-Punkte Match auf uns wartet und unser Team hat die Vorgaben richtig gut umgesetzt. In Halbzeit eins hatten wir eine Top-Chancenverwertung, hier war das Match noch auf Messers Schneide, Frauental hatte hier schon gefährliche Aktionen. Nach dem 3:0 war der Gegner gebrochen und wir haben das Spiel trocken und gut fertiggespielt. Kompliment an die Mannschaft, die sich durch die harte Arbeit in den letzten Monaten in die aktuell gute Position im Abstiegskampf gebracht hat."

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – Ilzer Sportvereinigung, 0:6 (0:2)

84 Zan Nikolic 0:6

81 Alexander Pieber 0:5

72 Jan Meimer 0:4

61 Eugeniu Rebenja 0:3

22 Eugeniu Rebenja 0:2

8 Mihael Sopcic 0:1

Aufstellungen:

Frauental: Daniel Paul (K) - Christoph Strommer, Martin Lanz, Mag. Florian Eibinger , BSc, Florin Schmidt - Julian Christof, Felix Weber, Manuel Christof, Maximilian Suppan - Florian Moritz, Jonas Janetzko

Ilzer SV: Daniel David Schuh, Uran Neziroski, Zan Nikolic, Simon Paier, Clemens Seifried, Mihael Sopcic (K), Eugeniu Rebenja, Jonas Ferdinand Kohl, Tobias Breitenberger, Markus Hadler, Jan Meimer

