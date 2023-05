Gnas erkämpft einen Punkt gegen den Tabellenführer

Details Freitag, 12. Mai 2023 23:06

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich USV Gnas und ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg mit 1:1. Gnas erwies sich gegen ASK Voitsberg als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Voitsberg war im Hinspiel in der Hinrunde gegen USV Gnas in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:1-Sieg eingefahren.

Der Gastgeber hatte in diesem Spiel den besseren Start. Man wollte sich hier gegen den Tabellenführer nicht verstecken.

Erste Topchance Gnas ! Zuerst klärt Walch auf der Linie danach kann die #15 nochmals abziehen, da fehlte nicht viel ! Schilcherland Beckham, Ticker-Reporter

Rene Wagist traf zur Führung der Gastgeber

In der zehnten Minute entschied Schiedsrichter Markus Macher dann auf Corner. Daraus entwickelte sich die Führung der Hausherren: Voitsberg geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Rene Wagist das 1:0 per Kopf aus wenigen Metern für Gnas erzielte.

Nunmehr versuchte der Tabellenprimus das Spiel zu übernehmen. Das gelang auch zeitweise, immer wieder blieb man jedoch an der konzentrierten Defensive der Gastgeber hängen. Diese konterten dann oder versuchten mit hohen Bällen das Mittelfeld zu überbrücken. Im Verlauf der ersten Halbzeit wurde Voitsberg zunehmend dominanter. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Halbzeitanalyse: Gnas defensiv wie eine Mauer ! Der ASK mit einer Menge Ballbesitz aber ohne echter Torchance, 45min haben sie noch Zeit um das Ruder rumzureisen ! Schilcherland Beckham, Ticker-Reporter

Nach 56 Minuten war der Endstand hergestellt

Kurz nach der Pause verletzte sich Jakob Hack und musste ausgetauscht werden.Nun wurde er Gast dann doch für seine Bemühungen belohnt: Philipp Schellnegger versenkte den Ball in der 56. Minute im Netz vom USV Gnas.

Caculovic zieht in die Mitte und zaubert den Ball durch die Linien, Schellnegger macht das was Oma Erna nicht besser machen könnte - in die Maschen hauen ! Schilcherland Beckham, Ticker-Reporter

Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich der Gastgeber und ASK Voitsberg schließlich mit einem Remis.

So steht es um die beiden Teams

Gnas bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. USV Gnas verbuchte insgesamt elf Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen. Gnas ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit 57 Zählern führt Voitsberg das Klassement der Landesliga souverän an. Mit nur 25 Gegentoren stellen die Gäste die sicherste Abwehr der Liga. ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 17 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Seit neun Begegnungen hat ASK Voitsberg das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

USV Gnas tritt am kommenden Freitag bei SK Raiffeisen Fürstenfeld an, Voitsberg empfängt am selben Tag Ilzer Sportvereinigung.

Stimme zum Spiel:

David Preiss- Trainer Voitsberg

"Wir haben zunächst den Beginn verschlafen. Später ist es uns nicht gelungen die Überlegenheit in Tore umzumünzen. Wir müssen jetzt einmal regenerieren. Wir haben wieder einen Verletzten und die Personaldecke ist mittlerweile dünn. Trotzdem schauen wir natürlich positiv in die Zukunft!"

Landesliga: USV Gnas – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 1:1 (1:0)

56 Philipp Schellnegger 1:1

10 Rene Wagist 1:0

Gnas: Michael Sammer - Rene Wagist, Jonas Kölli, Thomas Suppan (K), Christian Schadler, Tobias Kölli - Daniel Zimmermann, Clemens Lerner, David Friedl - Gabriel Puntigam, Stefan Thomas Strohmaier



Ersatzspieler: Nik Tisler, Sebastian Roth, Michael Kaufmann, Marc Pöllitsch, Jan Wolf, Markus Niederl



Trainer: Marko Kovacevic

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Nino Pungarsek, Jakob Hack, Andreas Pfingstner, Petar Paric, Jürgen Walch, Martin Salentinig, Luka Caculovic (K), Philipp Schellnegger, Alexander Rother , BEd



Ersatzspieler: Nico Tockner, Ryan Taylor Thomas Lee Colvin, Daniel Brauneis, Barnabas Vecsey, Stephan Palla, Almin Veladzic



Trainer: David Preiss Bericht Florian Kober Fotocredits Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei