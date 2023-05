Klatsche bei Tus Heiligenkreuz - Abstiegsgespenst schwebt über Liezen

Details Freitag, 12. Mai 2023 23:40

Mit einer 0:4-Niederlage im Gepäck ging es für SC Geomix Liezen vom Auswärtsmatch bei Tus Heiligenkreuz am Waasen in Richtung Heimat. Tus Heiligenkreuz hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das SC Liezen letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Johannes Driesner traf vom Elfmeterpunkt

Nach der Klatsche am Dienstag gegen den FC Gamlitz wollte sich der TUS Heiligenkreuz vor eigenem Publikum rehabilitieren - und er Plan ging auf. Von Beginn an waren die Hausherren den Gästen klar überlegen und ging bereits in der siebten Minute in Führung. Nach einem Foul an Johannes Driesner im Sechzehner zeigte der Unparteiische Markus Feldbaumer sofort auf den Elfmeterpunkt und Manuel Leeb verwertete den Strafstoß.

Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Patrick Unterkircher, nach Zuspiel von Lukas Ratschnig, den Vorsprung von Tus Heiligenkreuz am Waasen auf 2:0 (40.). Mit der Führung für Tus Heiligenkreuz ging es in die Halbzeitpause - die Gäste aus der Obersteiermark hatten im ersten Durchgang nicht einmal aufs Tor geschossen.

Josip Cipric versenkte den Ball im eigenen Tor

Heiligenkreuz baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Josip Cipric beförderte den Ball in der 59. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Tus Heiligenkreuz am Waasen auf 3:0. Andreas Julian Tatschl besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Tus Heiligenkreuz (79.). Letztlich feierte Heiligenkreuz gegen SC Geomix Liezen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Sieg gegen einen harmlosen SC Liezen die nicht wirklich gefährlich werden konnten. Steiermark Reporter, Ticker-Reporter

Tus Heiligenkreuz am Waasen machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz neun. Neun Siege, acht Remis und neun Niederlagen hat Tus Heiligenkreuz momentan auf dem Konto. Heiligenkreuz erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

SC Liezen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Tabelle liegt SC Geomix Liezen nach der Pleite weiter auf dem 15. Rang. Im Sturm von SC Liezen stimmt es ganz und gar nicht: 27 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich SC Geomix Liezen schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und sieben Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten fünf Begegnungen holte SC Liezen insgesamt nur einen Zähler.

Vor heimischem Publikum trifft Tus Heiligenkreuz am Waasen am nächsten Freitag auf SV Domaines Kilger Frauental, während SC Geomix Liezen am selben Tag ASK Mochart Köflach in Empfang nimmt.

Stimme zum Spiel:

Horst Pfeifer, Co-Trainer Heiligenkreuz:

"Bei diesem Spiel waren wir einfach die bessere Mannschaft und haben verdient mit 4:0 gewonnen. Der Gegner hatte in 90 Minuten keine einzige Torchance."

Landesliga: Tus Heiligenkreuz am Waasen – SC Geomix Liezen, 4:0 (2:0)

79 Andreas Julian Tatschl 4:0

59 Eigentor durch Josip Cipric 3:0

40 Patrick Unterkircher 2:0

7 Manuel Leeb 1:0

Aufstellungen:

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Matthias Gross, Lukas Ratschnig (K) (63. Tatschl), Jure Pihler - Nikola Vuksanovic, Manuel Leeb (75. Bevab), Marco Heibl (63. Pinnitsch), Johannes Driesner - Patrick Unterkircher (75. Mohnsenzada), Nino Köpf (78. Hödl)

SC geomix LIEZEN: Alem Murica - Patrick Tschernitz, Mario Dancevic, Josip Cipric, Martin Kammerhuber - Nikola Ostojic (69. Gavranovic), Kemal Dervisevic (78. Reitegger), Dominik Presul (K), Mitar Trifkovic, Marcel Ruckhofer (63. Josipovic) - Niklas Christoph Forstner

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller

