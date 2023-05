Festung Fehring hält: SC Bruck/Mur geht mit 0:3 unter

Details Samstag, 13. Mai 2023 00:36

SC Stadtwerke Bruck/Mur kehrte vom Auswärtsspiel gegen UFC Fehring mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es 0:3. Pflichtgemäß strich Fehring gegen SC Bruck/Mur drei Zähler ein. Die Fehringer Serie hält weiter an - im heurigen Frühjahr hat es noch kein Team geschafft in Fehring einen Treffer zu erzielen.

Leonhard Kaufmann (hier noch im Dress von Bad Gleichenberg) traf nach einer Minute

200 Besucher

Die Hausherren feierten einen Blitzstart. Vor 200 Zuschauern markierte Leonhard Kaufmann das 1:0 für die Heimmannschaft (1.). Nach einem schönen Angriff über rechts zeigte der Ex-Bundesliga-Spieler wie eine perfekte Ballannahme aussieht und schloss die Aktion mit einem Schuss ins lange Eck - der Ball touchierte noch die Innenstange - ab.

Für Fehring ging es weiter nach vor - die Pein-Elf ließ jetzt noch weitere Sitzer aus (8. und 12.). Mit Fortdauer des Spiels waren sich die Heimischen jetzt zu sicher und Bruck wurde mutiger. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Mit dem knappen 1:0 Vorsprung ging es in die Kabinen.

Fehring mit spielerischen Vorteilen in der ersten halben Stunde und der verdienten 1:0-Führung. Die Gäste aus Bruck/Mur können sich immer wieder befreien, jedoch kommt man kaum in die gefährlichen Zonen. davidwinter, Ticker-Reporter

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts zeigten sich die Brucker von ihrer besten Seite und genau in dieser Phase trafen die Gastgeber erneut. Nach 55 Minuten beförderte Daniel Pöltl, nach Querpass von Marco Lindner, das Leder zum 2:0 ins gegnerische Netz. Den Schlusspunkt dieser Begegnung setzte Jan Marcijus. Er brachte den UFC Fehring in ruhiges Fahrwasser, indem er per Abstauber das 3:0 erzielte (68.). Mit dem Ende der Spielzeit strich Fehring gegen Bruck/Mur die volle Ausbeute ein.

So steht es um die Teams

UFC Fehring behauptet nach dem Erfolg über SC Stadtwerke Bruck/Mur den dritten Tabellenplatz. Fehring verbuchte insgesamt 14 Siege, vier Remis und acht Niederlagen.

SC Bruck/Mur muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Endphase des Fußballjahres rangierte der Gast im unteren Mittelfeld. In der Verteidigung von Bruck/Mur stimmt es ganz und gar nicht: 59 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. SC Stadtwerke Bruck/Mur musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC Bruck/Mur insgesamt auch nur sieben Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Bruck/Mur. Von 15 möglichen Zählern holte man nur fünf.

Kommende Woche tritt UFC Fehring bei SV Raiffeisen Wildon an (Freitag, 19:00 Uhr), parallel genießt SC Stadtwerke Bruck/Mur Heimrecht gegen SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring.

Stimme zum Spiel:

Rainer Pein, Trainer Fehring:

"Sehr guter Start unserer Mannschaft. Kompliment an Bruck, sie haben ab der 20. Minute einen sehr beherzten Auftritt hingelegt. Die Tore sind zum richtigen Zeitpunkt gefallen. Wir sind derzeit zuhause nicht zu bezwingen."

Landesliga: UFC Fehring – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 3:0 (1:0)

68 Jan Marcijus 3:0

55 Daniel Poeltl 2:0

1 Leonhard Kaufmann 1:0

Aufstellungen:

Fehring: Pascal Sommerfeld - Paul Glanz (K), Christian Landl, Jan Patrick Unger, Josip-Domagoj Hranilovic - Nejc Omladic, Jan Marcijus (80. B. Glanz), Raphael Wien (71. Höber), Marco Lindner - Leonhard Kaufmann (71. F. Glanz), Daniel Pöltl

SC Bruck/Mur: Lukas Thonhofer - Aleksandar Shalev, Gjergj Shabani, Fabian Steflitsch (77. Thurner), Marcel Katic - Jakob Erlsbacher, Armin Masovic (77. Krasniqi), Florian Stadler (56. Grgic), Nico Dormann (56. Harrer), Mark Riegel (K) (71. Sakhenko) - Lukas Tomic

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

