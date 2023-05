Voitsberg ist Landesligameister - 5:1 gegen Ilz

Details Freitag, 19. Mai 2023 22:27

Die Ilzer Sportvereinigung blieb gegen den ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. ASK Voitsberg setzte sich standesgemäß gegen Ilzer SV durch. Das Hinspiel war im Herbst mit einem 3:0 ganz zugunsten von Voitsberg gelaufen. Mit diesem Sieg macht der Arbeitersportklub den Deckel drauf und ist LANDESLIGAMEISTER!

Nach dem Spiel begann die 3.Halbzeit des neuen Meisters in der Landesliga !

Spiel auf ein Tor

Der Favorit wollte von Beginn an zeigen, was man am Freitagabend vor hatte. Bereits in den ersten zehn Minuten kam man zu zwei guten Gelegenheiten , die der Ilzer Keeper David Schuh jedoch beide vereitelte. Es folgte eine Chance nach der anderen für den Arbeitersportklub.

Schellnegger mit der nächsten Chance auf den Führungstreffer, nach einem schönen Angriff setzt der Voitsberger gut nach und erobert den Ball im liegen und schließt dann flach aufs kurze Eck ab. Allerdings ist Schuh wieder auf dem Posten. Die Führung der Hausherren liegt in der Luft und ist nur mehr eine Frage der Zeit. Mario Hötschl, Ticker-Reporter

Kurz vor der Pause war es dann so weit: Alexander Rother auf Seiten des Spitzenreiters erzielte nach schöner Kombination das 1:0 (41.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute der eingewechselte Stephan Palla die Führung des Heimteams aus. Nach einem öffnenden Stanglpass von Schnellnegger, schob der ehemalige Rapidler zur verdienten 2:0 Führung der Voitsberger ein.Mit dieser Führung für ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg ging es in die Kabine.

Halbzeit in Voitsberg und diese 2:0 Führung der Hausherren geht mehr als nur in Ordnung. Die Gäste konnten lediglich einen einzigen Torschuss verzeichnen, während Voitsberg hier auf ein Tor spielt und auch schon höher führen könnte. Mario Hötschl, Ticker-Reporter

In der zweiten Halbzeit wurde es dann deutlich

In der zweiten Halbzeit sah man das selbe Bild. Erst in der 66.Minute kam der Gast zur ersten guten Möglichkeit. Das 3:0 für den ASK Voitsberg stellte Rother nach Vorarbeit von Schnellnegger sicher:In der 67. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie.

Philipp Schellnegger legte in der 75. Minute mit einem platzierten Schuss zum 4:0 für Voitsberg nach. In der Schlussphase gelang Eugeniu Rebenja noch der Ehrentreffer für Ilz durch einen Elfmeter nach Handspiel (77.).

Daniel Brauneis stellte schließlich in der 80. Minute den 5:1-Sieg für ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg sicher.

Wieder ist es Schellnegger der direkt beteiligt ist. Seine maßgeschneiderte Flanke findet Brauneis, der gekonnt mit dem Kopf einnickt und hier die heimischen Fans in Volksfeststimmung bringt. Mario Hötschl, Ticker-Reporter

Am Ende kam der ASK Voitsberg vor über 500 Zuschauern gegen Ilzer Sportvereinigung zu einem in dieser Höhe verdienten Sieg.

Und da ist der Sieg für den frischgebackenen MEISTER der steirischen Sparkassen Landesliga 2022/23. Denn mit dem Sieg und der 0:6 Niederlage von Lebring in Bruck/Mur ist der ASK Voitsberg nicht mehr vom Thron zu stoßen. Eine absolute Meisterleistung am heutigen Tag bewies außerdem, dass man mehr als nur Regionalligatauglich ist. Die Ilzer wurden hier in der Sparkassen-Arena vorgeführt und müssen die Reise mit leeren Händen antreten. Voitsberg hingegen hat hier in keiner Sekunde etwas anbrennen lassen und wird hier noch bis in die Morgenstunden feiern. Das war‘s von meiner Seite. Danke für‘s Mitlesen! Mario Hötschl, Ticker-Reporter

So steht es um die beiden Teams

Nach 27 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Voitsberg 60 Zähler zu Buche. Mit nur 26 Gegentoren stellt ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg die sicherste Abwehr der Liga. Seit zehn Begegnungen hat ASK Voitsberg das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Man ist nicht mehr einzuholen und holt den Titel!

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Ilzer SV rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Acht Siege, fünf Remis und 13 Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Ilz baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Voitsberg tritt am kommenden Freitag bei SV Domaines Kilger Frauental an, Ilzer Sportvereinigung empfängt am selben Tag SK Raiffeisen Fürstenfeld.

Landesliga: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – Ilzer Sportvereinigung, 5:1 (2:0)

80 Daniel Brauneis 5:1

77 Eugeniu Rebenja 4:1

75 Philipp Schellnegger 4:0

67 Alexander Rother 3:0

42 Stephan Palla 2:0

41 Alexander Rother 1:0

Aufstellungen: ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Nino Pungarsek(Barnabas Vecsey78.), Andreas Pfingstner (Ryan Taylor Thomas Lee Colvin, 78.), David Hermann (Almin Veladzic 72.), Petar Paric (Stephan Palla 21., Daniel Brauneis 71.), Jürgen Walch, Martin Salentinig, Luka Caculovic (K), Philipp Schellnegger, Alexander Rother

Trainer: David Preiss

Ilzer SV: Daniel David Schuh, Uran Neziroski, Zan Nikolic ( Christoph Gruber 71.), Simon Paier, Eugeniu Rebenja (Nico Maindl 84.), Jonas Ferdinand Kohl, Michael Kuwal (K), Lucas Friedl (Lukas Ritter 84.), Tobias Breitenberger (Clemens Seifried 61.), Leon Martincevic, Alexander Pieber (Marcel Tunst 71.)



Trainer: Ing. Christof Seidl Bericht Florian Kober Foto ASK Voitsberg

