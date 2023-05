Serie gerissen: Heiligenkreuz bringt Köflach die erste Heimniederlage bei

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:18

Tus Heiligenkreuz gewann das Freitagsspiel gegen Köflach mit 2:1. Beachtlich: Heiligenkreuz schaffte es als erstes Team in der heurigen Saison einen Sieg in Köflach einzufahren. Im Hinspiel hatten die Gäste das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:1-Sieg geholt.

Le Grand Seigneur Mohamad Sulaiman Mohsenzada sorgte für den Siegestreffer

Die 250 Zuschauer sahen in der Anfangsphase einen sehr offensiv auftretenden ASK Mochard Köflach, der viele Möglichkeiten verbuchen konnte. Kapitän Lukas Sidar und Nikica Filipovic verfehlten aber das Ziel. Mit der ersten Möglichkeit für Heiligenkreuz klingelte es bereits im Kasten. Matthias Gross setzte sich auf der rechten Seite gut durch und flankte zur Mitte. Marco Heibl stand am zweiten Pfosten goldrichtig und traf zum 1:0 (26.) für die Gäste.

In Minute 39 musste Tus Heiligenkreuz am Waasen den Treffer von Filipovic hinnehmen, der nach Zuspiel von Sidar zum 1:1 einnickte (39.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Köflach konnte definitiv ein Chancenplus in der ersten Halbzeit verzeichnen, doch wenn man sie vorne nicht macht, bekommt man sie eben hinten. So ging es hier mit einem Unentschieden in die Kabine. Nico Tategami, Ticker-Reporter

Auch im zweiten Spielabschnitt kamen die Hausherren zu Beginn zu tollen Chancen, Filipovic, Sidar und Robert Janjis brachten das Runde aber nicht im Eckigen unter. Besser machte es Mohamad Sulaiman Mohsenzada - er versenkte die Kugel nach einem Abwehrfehler zum 1:2 (65.). In Minute 75 zeichnete sich Köflach-Keeper Pascal Scherz aus - er vereitelte eine Möglichkeit von Vuksanovic, nachdem Kapitän Sidar den Ball zuerst auf der Linie retten konnte.

Das muss es sein! Mohsenzada läuft alleine auf Scherz zu und will den Keeper umrunden, doch der Köflacher pflückt ihm den Ball vom Fuß. Nico Tategami, Ticker-Reporter

Die Partie wurde jetzt immer spannender, sowohl Köflach, als auch Heiligenkreuz waren oft gefährlich in der gegnerischen Box - Tore fielen aber keine mehr. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Agron Ziberi siegte Tus Heiligenkreuz gegen ASK Mochart Köflach. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte ASK Köflach nur fünf Zähler.

Die letzten Resultate von Heiligenkreuz konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien. Tus Heiligenkreuz am Waasen setzte sich mit diesem Sieg von Köflach ab und nimmt nun mit 41 Punkten den siebten Rang ein, während das Heimteam weiterhin 36 Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Während ASK Mochart Köflach am kommenden Freitag SV Domaines Kilger Frauental empfängt, bekommt es Tus Heiligenkreuz am selben Tag mit FC Judenburg zu tun.

Stimme zum Spiel:

David Hirschmann, Pressesprecher Heiligenkreuz:

zum Spiel...

"Ein großes Kompliment an unsere Mannschaft! Das 1:0 von Marco Heibl wurde von Matthias Gross hervorragend vorbereitet und beim 2:1 hat unser zur Halbzeit eingewechselte Kapitän Sule Mohsenzada wieder mal seine Routine bewiesen und eiskalt eingenetzt. Einzig der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer war etwas ärgerlich, da wir Filipovic da völlig alleine zum Schießen kommen lassen haben."

zur Mannschaft...

"Man muss bedenken, dass wir Köflach heute die erste Heimniederlage der Saison zugefügt haben. Es ist toll zu sehen, wie unsere Burschen fighten und weiter geil auf Siege sind und alle an einem Strang ziehen, obwohl das Saisonziel mit dem Klassenerhalt ja bereits erreicht wurde. Lobend will ich auch erwähnen, dass heute wieder zwei Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs Landesligaluft schnuppern haben dürfen, daran hat es die Jahre zuvor leider etwas gemangelt und es ist schön zu sehen, dass da jetzt was weitergeht."

Landesliga: ASK Mochart Köflach – Tus Heiligenkreuz am Waasen, 1:2 (1:1)

65 Mohamad Sulaiman Mohsenzada 1:2

39 Nikica Filipovic 1:1

26 Marco Heibl 0:1

Startaufstellungen:

ASK Mochart Köflach: Pascal Scherz - Marko Stojadinovic (87. Strommer), Manuel Ruprechter - Robert Janjis, Christoph Michelitsch, Lukas Sidar (K) (70. Michelitsch), Lukas Martin Schusteritsch (78. Schuster), Bozo Kosorcic, Josip Stignjedec - Roland Hartmann (78. Walcher-Langmann), Nikica Filipovic

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Matthias Gross (89. Triltsch), Jure Pihler - Nikola Vuksanovic, Manuel Leeb, Marco Heibl, Johannes Driesner (K) (85. Orsulic) - Andreas Julian Tatschl (HZ Mohsenzada), Florian Pinnitsch (HZ Unterkirchner), Nino Köpf (HZ Bevab)

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

