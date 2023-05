Derby zwischen Ilz und Fürstenfeld vor knapp 1200 Fans bleibt ohne Sieger

Details Samstag, 27. Mai 2023 08:51

Das Spiel zwischen Ilzer SV und SK Fürstenfeld endete 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel hatte Fürstenfeld das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:1-Sieg geholt. Damit liegen zwei Runden vor Saisonschluss drei Vereine innerhalb von nur einem Punkt, Ilz, Bruck und Frauental. Es geht noch um den Relegationsplatz.

Munterer Start

Beide Teams starten munter ins Spiel. Andreas Glaser markierte vor 1.150 Zuschauern die Führung für die Gäste (33.) - kurz abgespielter Freistoß, die ganze Hintermannschaft der Ilzer schläft und so kann Glaser vom Fünfereck eiskalt zum 1:0 für den FSK vollstrecken! Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich SK Raiffeisen Fürstenfeld, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Kalte Dusche

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Fürstenfelder. Lucas Friedl traf zum 1:1 zugunsten von Ilz (49.) - bekommt den Ball am Rand der Box und zieht voll drauf. Das Leder schlägt wuchtig oben mittig im Tor ein. Unmittelbar nach dem Ausgleich der Ilzer trifft der FSK erneut zur Führung. Von der linken Seite schlägt Tomislav Havojic einen Freistoß mit rechts scharf in die Mitte, wo Mario Krammer mit dem ersten Kontakt zum 2:1 für die Gäste vollstreckt. Jetzt müssen die Ilzer riskieren. Als einige Zuschauer bereits SK Fürstenfeld als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Mihael Sopcic, der zum Ausgleich traf (88.) - nach einer Ecke kommt Jan Meimer am Strafraumrand zum Abschluss, der Ball geht genau in den Haufen und von dort aus ins Netz. Schließlich gingen Ilzer Sportvereinigung und Fürstenfeld mit einer Punkteteilung auseinander.

Ilzer SV muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Ilz liegt nun auf Platz zwölf.

Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt SK Raiffeisen Fürstenfeld eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. Vor fünf Spielen bejubelte SK Fürstenfeld zuletzt einen Sieg.

Ilzer Sportvereinigung tritt am kommenden Freitag bei der Zweitvertretung von SV Lafnitz an, Fürstenfeld empfängt am selben Tag ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg.

Stimme zum Spiel:

Sascha Stocker (Trainer Fürstenfeld): "Es war ein packendes Derby vor einer tollen Kulisse. Wir sind gegen den Ball sehr diszipliniert aufgetreten, haben es aber leider verabsäumt, das Spiel frühzeitig zu entscheiden."

Landesliga: Ilzer Sportvereinigung – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 2:2 (0:1)

88 Mihael Sopcic 2:2

51 Christoph Friedl 1:2

49 Lucas Friedl 1:1

33 Andreas Glaser 0:1

