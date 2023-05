Mettersdorf entscheidet Spiel gegen Bruck mit Last-Minute-Tor für sich

Details Samstag, 27. Mai 2023 09:00

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von USV RB Mettersdorf und SC Stadtwerke Bruck/Mur, die mit 2:1 endete. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für USV Mettersdorf. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Die Gastgeber hatten mit 3:0 gewonnen. Bruck muss somit weiter zittern.

Brucker Goalie hält Elfer

In der elften Minute hat die Mettersdorf die Top-Chance auf die Führung. Es gibt Elfmeter, den der Goalie der Brucker aber halten kann. Vor 250 Zuschauern markierte Philipp Posch das 1:0 für Mettersdorf (23.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Stipo Grgic zum Ausgleich für SC Bruck/Mur. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Entscheidung in Schlussphase

Für USV RB Mettersdorf endete das Spiel, bei dem sich fast alle mit einem Unentschieden als Endstand arrangiert hatten, doch noch mit einem Sieg, weil Dominik Weiss in der Nachspielzeit erfolgreich war. Am Ende verbuchte USV Mettersdorf gegen Bruck/Mur einen Sieg.

Trotz des Sieges bleibt Mettersdorf auf Platz fünf. Offensiv konnte USV RB Mettersdorf in der Landesliga kaum jemand das Wasser reichen, was die 62 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. USV Mettersdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

SC Stadtwerke Bruck/Mur muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Endphase des Fußballjahres rangierten die Gäste im unteren Mittelfeld. In der Verteidigung von SC Bruck/Mur stimmt es ganz und gar nicht: 61 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich Bruck/Mur schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die acht Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Am nächsten Freitag reist Mettersdorf zu SV Raiffeisen Wildon, zeitgleich empfängt SC Stadtwerke Bruck/Mur USV Gnas.

Stimme zum Spiel:

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Bruck): "Erste Halbzeit war Mettersdorf klar besser. Da hat uns unser Goalie im Spiel gehalten. Im zweiten Durchgang waren dann wir besser. Wir sehr gute Cancen nicht genutzt. Leider haben wir dann noch ein Tor erhalten - sehr bitter. Nächste Woche werden wir uns in Gnas die drei Punkte holen, die wir heute vergeben haben."

Landesliga: USV RB Mettersdorf – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 2:1 (1:1)

93 Dominik Weiss 2:1

45 Stipo Grgic 1:1

23 Philipp Posch 1:0

