Klarer Gnas-Erfolg über Lafnitz II

Die Reserve von Lafnitz steckte gegen Gnas eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Im Hinspiel schienen die Tore beider Mannschaften beim 0:0 wie vernagelt gewesen.

Kein Zugriff für Gnas

Lange Zeit fanden die Gnaser keinen Zugriff zum Spiel. Die Lafnitzer dominierten und kamen zu mehreren guten Chancen. Aus der ersten Chance für die Gnaser fiel in der 19. Minute durch David Friedl nach einem Freistoß von Tobias Kölli dann aber das 1:0 für die Gastgeber. Die Gäste drückte weiter, brachten den Ball aber nicht im Gehäuse der Gnaser unter. Erst in den letzten 10 Minuten vor der Pause kamen die Gnaser besser ins Spiel und plötzlich ergaben sich Möglichkeiten durch Gabriel Puntigam, der nach Doppelpassspiel mit Raphael Kniewallner auf das Tor der Gäste lief, aber das Leder nicht am Goalie vorbeibrachte, Gabriel Suprun konnte zur Ecke abwehren. David Friedl, Markus Niederl und Daniel Zimmermann fanden weitere Chancen vor. Mit der knappen Führung von USV Gnas pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit.

Klare Sache

Bei den Gnasern gab es zur Pause zwei Spielerwechsel. Für Marc Pöllitsch und Markus Niederl kamen Justin Horvat und Daniel Hierzer. In der 48. Minute eroberten die Gnaser im Mittelfeld den Ball, Pass von David Friedl zu Gabriel Puntigam, der passte zu Justin Horvat und der soeben eingewechselte Justin Horvat schloss die Aktion mit dem Tor zum 2:0 ab. Ein toller Start in die zweite Halbzeit.

Das Spiel war im zweiten Spielabschnitt nun recht ausgeglichen. In der 60. Minute konnte Gnas-Goalie Michael Sammer einen Schuss von Stefan Binder halten. In der 70. Minute vergab Gabriel Puntigam eine tolle Einschussmöglichkeit nach herrlichem Spielzug. Er setzte das Leder knapp an der rechten Stange vorbei ins Torout. Im Gegenzug vergaben die Gäste eine Einschussmöglichkeit, der Ball zog am langen Eck vorbei. Wenig später gab es wieder Jubel im Gnaser Stadion. Nach einem schönen Spielzug netzte Kapitän Raphael Kniewallner zum 3:0 ein (72.). Das war noch nicht alles.

Nach einem Steilpass lief Gabriel Puntigam aufs gegnerische Tor, überspielte den Torhüter und beförderte das Leder zum 4:0 ins Netz (76.). Einen weiteren Spielerwechsel gab es bei der Gnaser Mannschaft in der 79. Minute. Für die beiden Torschützen Justin Horvat (verletzt) und David Friedl kamen Sebastian Roth und Clemens Lerner in die Mannschaft. Zwei gute Chancen gab es in der Schlussphase noch für die Gäste. Einmal zischte das Leder am langen Eck vorbei und ein weiteres Mal konnte Torhüter Michael Sammer per Fußabwehr zur Ecke retten. Aus diesem Eckball fiel dann der Ehrentreffer der Lafnitzer durch Elias Neubauer zum 1:4 in der 89. Minute. Am Schluss schlug Gnas SV Lafnitz II mit 4:1.

Trotz des Sieges bleibt USV Gnas auf Platz sechs. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der das Heimteam ungeschlagen ist.

Lafnitz II befindet sich mit 39 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der Gast die dritte Pleite am Stück.

Am kommenden Freitag trifft Gnas auf SC Stadtwerke Bruck/Mur, SV Lafnitz II spielt am selben Tag gegen Ilzer Sportvereinigung.

Stimme zum Spiel:

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Lafnitz war im ersten Spielabschnitt richtig gut, es war dann eher eine glückliche Führung. In der zweiten Halbzeit haben wir aktiver attackiert, Tore im richtigen Moment erzielt und deshalb auch verdient gewonnen."

Landesliga: USV Gnas – SV Lafnitz II, 4:1 (1:0)

89 Elias Neubauer 4:1

76 Gabriel Puntigam 4:0

72 Raphael Kniewallner 3:0

48 Justin Stefan Horvat 2:0

19 David Friedl 1:0

