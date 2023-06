Ungefährdeter Heimsieg: Lafnitz II besiegt Ilzer SV souverän mit 3:0

Details Samstag, 03. Juni 2023 10:37

Mit 0:3 verlor Ilzer Sportvereinigung am vergangenen Freitag deutlich gegen die Reserve von SV Lafnitz. Lafnitz II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Ilzer SV einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaften hatten sich mit einem 2:2 voneinander getrennt.

Phillip Scheucher krönte seine herausragende Leistung mit einem Treffer

Tor nach 13 Sekunden

Mit der ersten Ballberührung, genau genommen nach 13 Sekunden ging der SV Lafnitz II vor 125 Zuschauern. Nach dem Anstoß der Ilzer schaffte es Elias Neubauer sein Team in Führung zu bringen. (1.).

Stolze 13 Sekunden hat’s gedauert, das vielleicht schnellste Tor, welches ich je gesehen habe. Der Anstoß wird standardgemäß zum Innenverteidiger gespielt, der gibt auf seinen Partner im Abwehrzentrum weiter. Dieser befindet sich jedoch noch in der Kabine, verliert den Ball gegen den anpressenden Binder, der macht wie immer Tempo. Eine flache Hereingabe findet den jetzt Toptorschützen Neubauer, der entgegen der Laufrichtung des Keepers einnetzt. BLITZSTART! Sascha Strodl, Ticker-Reporter

Der Torschütze hätte in der ersten Halbzeit noch zwei Treffer erzielen können, bei beiden Versuchen fand er aber im Ilzer Keeper Daniel Schuh seinen Meister. So blieb es beim 1:0 - die Heimmannschaft hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Auch im zweiten Spielabschnitt waren die Hausherren sofort voll da und stürmten nach vor. In Minute 49 wurde Neubauer in der Box gelegt und der Unparteiische zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Stefan Sulzer legte sich den Ball zurecht, verlud den Keeper und verwandelte den Strafstoß mit einem flachen Schuss in die rechte untere Ecke ganz sicher (50.)

In der 59. Minute musste Lafnitz-Keeper Gabriel Suprun - nach einem Schuss von Jan Meimer zum ersten und einzigen Mal eingreifen, ansonsten konnte er bei dieser Begegnung eine ruhige Kugel schieben. Die Hausherren drückten aber weiter und waren erpicht noch einen Treffer zu erzielen. In der 63. Minute traf Neubauer nur die Querlatte.

Nach starkem Ballgewinn Strodl’s setzt dieser Binder in Szene, der nicht lange fackelt und querlegt auf Sulzer. Dieser verstolpert sich vorerst, beim Abpraller ist es jedoch Neubauer, der an den Ball kommt. Danach scheppert’s nur mehr, der setzt seinen Abschluss an den Querbalken. Das dritte Tor liegt nun schwer in der Luft. Sascha Strodl, Ticker-Reporter

Philipp Scheucher sorgte in der 75. Minute für klare Verhältnisse - er besorgte mit einem besonders sehenswerten Tor das 3:0 für den SV Lafnitz II. Nachdem er am Sechzehner mit seinen Gegner Katz und Maus spielte, zog er einfach mal so ab und versenkte die Kugel genau in der Kreuzecke. Jetzt war die Messe endgültig gelesen, die jungen Lafnitzer brachten ihren Dreitorevorsprung über die volle Distanz und fuhren am Schluss einen 3:0-Sieg gegen Ilz ein.

Wie gehts bei den Teams weiter?

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Lafnitz II im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Ilzer Sportvereinigung befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. Der letzte Dreier liegt für den Gast bereits drei Spiele zurück.

Lafnitz II tritt am kommenden Freitag bei ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg an - ein Duell bei dem es für die beiden Kontrahenten um nichts mehr geht. Ganz anders sieht die Situation beim Ilzer SV aus, die am selben Tag den SC Stadtwerke Bruck/Mur empfangen. Sollte nämlich Frauental das letzte Spiel gewinnen und Ilz gegen Bruck keinen Punkt machen, dann droht den Ilzern der Relegationsplatz, da das Hinspiel gegen Bruck mit 0:4 verloren ging und bei Punktegleichstand das direkte Duell zählt.

Stimme zum Spiel:

Klaus Guger, Trainer Lafnitz:

"Wir waren extrem gut aufgestellt und hatten mit Georg Krasser einen Leithammel in unseren Reihen, der das Spiel gelenkt und geführt hat. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs, das war eine überragende Leistung."

Landesliga: SV Lafnitz II – Ilzer Sportvereinigung, 3:0 (1:0)

75 Philipp Scheucher 3:0

50 Stefan Sulzer 2:0

1 Elias Neubauer 1:0

Aufstellungen:

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Gabriel Georg Suprun - Johannes Schriebl (K), Dominik Kirnbauer, Stefan Trimmel, Marc Kögl - Philipp Scheucher, Georg Grasser (82. Resch), Stefan Binder (72. Wohlmuth), Elias Neubauer (82. Prasch), Justin Strodl (72. Mujkanovic) - Stefan Sulzer (82. Stefaner)

Ilzer SV: Daniel David Schuh, Zan Nikolic, Simon Paier, Clemens Seifried (HZ Wetl), Mihael Sopcic (K) (60. Martincevic), Eugeniu Rebenja (60. Tunst), Jonas Ferdinand Kohl (79. Neziroski), Lucas Friedl, Markus Hadler, Jan Meimer, Christoph Gruber (79. Ritter)

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

