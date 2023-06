Liezen nach 1:5-Heimdebakel gegen Fehring am Tiefpunkt angekommen: Abstieg nach 14 Jahren rückt näher

Details Samstag, 03. Juni 2023 11:02

SC Liezen blieb gegen Fehring chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. UFC Fehring setzte sich standesgemäß gegen SC Geomix Liezen durch. Im Hinspiel hatte Fehring das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:1-Sieg geholt. Bitter für Liezen: Sollte doch noch irgendwie der vorletzte Platz für den Klassenerhalt reichen, ist dieser seit dieser Runde für die Ennstaler futsch. Judenburg konnte sein Spiel nämlich gewinnen. Liezen hat jetzt die Rote Laterne in der Hand und würde als Letzter absteigen - nach 14 Jahren in der Landesliga.

Klare Sache

Ehe der Referee Philipp Schauer die Protagonisten zur Pause bat, traf der Gast zum 1:0 (41.). Den zweiten Treffer des Spiels erzielte UFC Fehring in der 45. Minute. Es sollte nicht das letzte Tor gewesen sein, das die 200 Zuschauer an diesem Tag zu sehen bekamen. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 durch Felix Glanz schien die Partie bereits in der 50. Minute mit Fehring einen sicheren Sieger zu haben. In der 80. Minute brachte Elvin Kanyerere das Netz für SC Liezen zum Zappeln. Für ruhige Verhältnisse sorgte Glanz, als er das 4:1 für UFC Fehring besorgte (82.). Marco Lindner gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Fehring (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte UFC Fehring am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen SC Geomix Liezen.

Kurz vor Saisonende steht SC Liezen mit 19 Punkten auf Platz 16. Mit nur 28 Treffern stellt die Heimmannschaft den harmlosesten Angriff der Landesliga. Mit nun schon 18 Niederlagen, aber nur vier Siegen und sieben Unentschieden sind die Aussichten von SC Geomix Liezen alles andere als positiv.

Fehring Zweiter

Trotz des Sieges bleibt Fehring auf Platz zwei.

Die Defensivleistung von SC Liezen lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen UFC Fehring offenbarte SC Geomix Liezen eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Fehring wandert mit nun 55 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SC Liezen gegenwärtig trist aussieht.

Als Nächstes steht für SC Geomix Liezen eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (18:30 Uhr) geht es gegen SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring. UFC Fehring tritt bereits zwei Tage vorher gegen Tus Heiligenkreuz am Waasen an.

Stimme zum Spiel:

Christian Stangl (Sektionsleiter Liezen): "Es ist gelaufen!"

Landesliga: SC Geomix Liezen – UFC Fehring, 1:5 (0:2)

89 Marco Lindner 1:5

82 Felix Glanz 1:4

80 Elvin Kanyerere 1:3

50 Felix Glanz 0:3

45 Josip-Domagoj HraniloviÄ? 0:2

41 Daniel Poeltl 0:1

