Emotionaler Hiden Abschied beim Unentschieden zwischen Voitsberg und Lafnitz II

Details Sonntag, 11. Juni 2023 11:03

Zu ihrem Saisonabschluss trennten sich ASK Voitsberg und die Zweitvertretung von Lafnitz mit einem 1:1-Unentschieden. Der vermeintlich leichte Gegner war Lafnitz II mitnichten. SV Lafnitz II kam gegen Voitsberg zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 4:4 geendet hatte.

Der ASK Voitsberg bereichert nächste Saison die Regionalliga

1000 Besucher

Die Führung von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg stellte Daniel Brauneis sicher. Nach einer einem Eckball von der rechten Seite schraubte sich der Angreifer hoch und traf vor 1.000 Zuschauern per Kopf zum 1:0. Der nächste Höhepunkt dieser Partie fand in der 18. Minute statt: Kapitän und Voitsberg Urgestein Jürgen Hiden, der ja nach dieser Saison als Spielertrainer zum FC Ligist wechselt, wurde ausgewechselt und mit Standing Ovations und Sprechchören bedacht. Für ihn kam Jakob Hack in die Partie.

In Minute 24 hämmerte Stefan Trimmel den Ball aus zweiter Reihe perfekt in den Winkel und es stand 1:1. Als der Unparteiische Gerhard Wango das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.

Der Meistertitel das ASK Voitsberg stand schon seit längerer Zeit fest, gefeiert wurde er aber offiziell nach diesem Spiel. Die Weststeirer haben es geschafft und steigen in die Regionalliga auf. Herzlichen Glückwunsch auch von Ligaportal.at

Der SV Lafnitz II beendet die Saison als Tabellensiebter. Die Elf von Coach Klaus Guger ist sicherlich das jüngste Team in der Landesliga. Man kann also getrost von einer tollen Saison sprechen.

Stimme:

Jürgen Hiden, Kapitän Voitsberg:

zum ASK Voitsberg

"Es ist gerade unfassbar schwer, die richtigen Worte zu finden, für 21 wunderschöne, gemeinsame Jahre. In den letzten Tagen und Wochen wurde ich immer wieder gefragt, was denn der schönste Moment in meiner Zeit hier gewesen ist. Die Antwort auf diese Frage zeigt, warum der Abschied für mich so sehr von Emotionen geprägt ist und sehr weh tut – es war „mein Team“, welches es in diesem Jahr mit Zusammenhalt und Teamgeist geschafft hat, die Meisterschaft zu holen. – es war aber vor allem „mein Team“, welches vor wenigen Monaten in der schwersten Stunde meines Lebens, als es hieß von meinem Vater Abschied zu nehmen, geschlossen bei der Verabschiedung dabei gewesen ist. Es sind tausende Momente, Eindrücke und Erinnerungen für die Ewigkeit, welche ich sammeln durfte - und viele Freundschaften sind entstanden, welche hoffentlich ebenso lange bestehen bleiben!"

zur Zukunft des ASK

"Ich wünsche „uns“, dem ASK Voitsberg – diesem fantastischen Team, allen voran dem „Neo-Captn“ Luka Cakulovic, nur das Beste für die kommende Regionalliga-Saison und hoffe, viele Spiele „zu Hause im Stadion“ mitverfolgen zu können – für immer auf meiner Haut – für immer in meinem Herzen - ASK!"

zur kommenden Saison

"Ich freue mich wahnsinnig auf meine neue Aufgabe beim FC Ligist. Die Unterliga West wird im nächsten Jahr noch stärker werden, wir wollen und so gut als möglich verkaufen."

Landesliga: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – SV Lafnitz II, 1:1 (1:1)

24 Stefan Trimmel 1:1

8 Daniel Brauneis 1:0

Startaufstellungen:

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Ryan Taylor Thomas Lee Colvin, Daniel Brauneis, Nino Pungarsek, Ing. David Hermann, Jürgen Hiden (K), Petar Paric, Jürgen Walch, Martin Salentinig, Luka Caculovic

Ersatzspieler: Julian Pobinger, Jakob Hack, Andreas Pfingstner, Alexander Rother , BEd, Stephan Palla, Almin Veladzic

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Lucas Wabnig - Nico Resch, Dominik Kirnbauer, Stefan Trimmel, Marc Kögl - Georg Grasser, Stefan Binder, Elias Neubauer, Justin Strodl - Stefan Sulzer (K), Lukas Michael Stefaner

Ersatzspieler: Aron Szakos, Johannes Schriebl, Edin Mujkanovic, Christoph Prasch Trainer: Klaus Guger

by René Dretnik

Foto: ASK Voitsberg und Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei