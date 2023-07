"Budgetäre Gründe": Kalsdorf setzt Trainer Plassnegger vor die Tür

Details Mittwoch, 05. Juli 2023 14:37

Der SC Kalsdorf rutschte in der Regionalliga Mitte in der vergangenen Saison in den Abstiegsstrudel. Man musste den Gang in die Landesliga antreten, wo es nun zu einer Veränderung auf der Trainerbank kommt. Die Kalsdorfer setzen völlig überraschend Gernot Plassnegger vor die Tür. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Interimistisch übernimmt Co-Trainer Franz Almer die Agenden von Plassnegger. Der Verein nennt die budgetäre Situation als Begründung für die Entscheidung, sich von Plassnegger zu trennen und betont, dass der Schritt alternativlos gewesen sein. Der Verein sei generell in einer sportlichen Neustrukturierung begriffen. Man darf gespannt sein, was in den nächsten Wochen auch auf dem Spielersektor passiert.

