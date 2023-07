Prominenter Neuzugang: Lebring holt Ex-Bundesliga-Spieler

Details Mittwoch, 12. Juli 2023 18:30

Der SV Tiba Gady Raiffeisen Lebring zündet eine Transferbombe und verpflichtet mit Peter Tschernegg einen Spieler mit Bundesligaerfahrung. Lebring will in der kommenden Saison die Landesliga aufmischen und peilt den Platz an der Sonne an - Tschernegg soll den Lebringern dabei helfen.

Peter Tschernegg (hier noch beim WAC) im Duell mit Donis Avdijaj (Sturm Graz) trägt ab sofort das Dress des SV Lebring

Tschernegg unterschreibt einen Zweijahresvertrag

Der in Deutschlandsberg geborene und aus St. Nikolai im Sausal stammende Peter Tschernegg spielte in seiner Karriere beim SK Puntigamer Sturm Graz, dem SV Grödig, dem WAC, Hartberg und GAK. Der 30jährige rechte Mittelfeldspieler sammelte auch internationale Erfahrung beim FC St. Gallen in der Schweiz. Zuletzt war er in der 2. Liga beim SKU Amstetten unter Vertrag. Mit dem Wechsel zu Lebring kehrt er wieder zurück in seine Heimat Südsteiermark.

Stimmen zum Transfer:

Martin Labugger, sportlicher Leiter Lebring:

"Wir haben mit Peter einen absoluten Wunschspieler zu uns nach Lebring holen können. Die Gespräche sind von Anfang an gut verlaufen und wir sind überglücklich das Peter sich für uns entschieden hat. Wir sind davon überzeugt, dass Peter uns mit seiner Erfahrung und sportlichen Klasse weiterhelfen wird, um unsere Ziele zu erreichen."

Peter Tschernegg, Neuzugang Lebring:

"Die Entscheidung wieder zurück nach Hause in die Steiermark zu kommen ist für mich schon längere Zeit fest gestanden. Aufgrund der intensiven Bemühungen der sportlichen Leitung sowie vom Trainer habe ich mich mit einem sehr positiven Gefühl für Lebring entschieden ich möchte meinen Teil dazu beitragen die Ziele für diese Saison zu erreichen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und eine erfolgreiche Zeit beim SV Lebring."

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

