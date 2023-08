Riesenüberraschung zum Saisonstart: Aufsteiger Schladming knackt Fürstenfeld

Details Freitag, 04. August 2023 21:37

Wer hätte sich das gedacht? Zum Ligaauftakt kam Aufsteiger FC Hohenhaus Tenne Schladming gegen SK Raiffeisen Fürstenfeld zu einem 1:0-Sieg. Felsner erzielte das entscheidende Tor in der zweiten Halbzeit und sorgt für drei Punkte für die Ennstaler.

Schladminger Jubel

Die Partie beginnt mit stärkeren Fürstenfeldern, die Schladming unter Druck setzen. Die Gastgeber halten aber so weit gut dagegen. In der 31. Minute die erste gute Gelegenheit für die Gäste, doch Gebauer kratzt den Ball nach einem Stanglpass von der Linie. Dann klopft auch Schladming erstmals an, doch Unterbergers Schuss wird gut geblockt. Kurz darauf ist es Petscharnig, der im eins gegen eins gegen den Torwart zu lange zögert. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Auch Schladming klopft an: Unterberger mit einem Schuss geblockt - der Eckball danach abermals Unterberger übers Tor Mike Ho, Ticker-Reporter

Die zweite Halbzeit beginnt mit aktiveren Schladmingern, den Schwung vom Ende der ersten Halbzeit mitnehmen. Krammel wird ideal von Petscharnig freigespielt, doch sein Schuss fällt zu zentral aus. Im Gegenzug rettet die Schladminger Abwehr nach einem Kopfball auf der Linie. Plötzlich jubeln in der 73. Minute dann die Heimischen. Johannes Felsner steigt nach einer Flanke von Petscharnig am höchsten und köpft ein. Wer hätte sich das gedacht? Jetz ist Fürstenfeld gefordert, wenn man noch mit Zählbarem nachhause fahren möchte. Die Gäste werfen alles nach vorne und wollen den Ausgleich erzwingen. Daraus wird aber trotz der einen oder anderen guten Gelegenheit in der Schlussphase nichts. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen Karl Felgitsch feierte die Heimmannschaft einen dreifachen Punktgewinn gegen SK Fürstenfeld.

Fürstenfeld erhöht nochmal den Druck aber Schladming Verteidigt aber alles weg! Mike Ho, Ticker-Reporter

Während FC Hohenhaus Tenne Schladming am kommenden Freitag den SC Copacabana Kalsdorf empfängt, bekommt es Fürstenfeld am selben Tag mit UFC Fehring zu tun.

Landesliga: FC Hohenhaus Tenne Schladming – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 1:0 (0:0)

73 Johannes Felsner 1:0

Aufstellungen:

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Maximilian Gebauer - Martin Reiter (73. Valko), Leonhard Ettlmayr (K), Akos Fodor, Thomas Weikl, Andre Unterberger - Johannes Felsner (89. Burgsteiner), Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig - Daniel Krammel (87. Solaja)

Fürstenfeld: Lucas Wabnig - Mario Krammer, David Fritz, Jan Felix Ritter (67. Kleindienst), Emir Poric (67. Jessenitschnig), Christoph Friedl - Jan Meimer, Tobias Goldgruber, Vito Mörec (79. Schiffner) - Oliver Bacher, Andreas Glaser (K)

