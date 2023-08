Gelungener Saisonauftakt: SV Tillmitsch dreht das Spiel

Details Freitag, 04. August 2023 22:51

Der Aufsteiger SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch gewinnt das Eröffnungsspiel im neuen Stadion gegen den Tus Heiligenkreuz am Waasen. Trotz Führung war am Ende für das Auswärtsteam nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 1:3.

Derbysieger und Tabellenführer: Der SV Tillmitsch gewinnt das Auftaktspiel

Wie seinerzeit bei Asterix und Obelix trotzte ein Dorf den katastrophalen Wetterverhältnissen. Alle Spiele in der Region wurden abgesagt - nur in Tillmitsch konnte gespielt werden. Der Rasen war trotz strömenden Regenfällen in bester Verfassung und die Nunner Arena zeigte sich in ihrer besten Verfassung. Die 600 Besucher sahen eine eher ruhigere Anfangsphase, bei der die Hausherren zwar mehr Spielanteile hatten, sich aber sichtlich schwer taten, die tief und sehr kompakt stehende Abwehr der Gäste zu durchbrechen.

Den Führungstreffer durften aber dennoch die mitgereisten Schlachtenbummler aus Heiligenkreuz bejubeln. Mit der ersten Möglichkeit für die Auswärtigen brachte Florian Pinnitsch sein Team in der 18. Spielminute in Führung. Die Hausherren wurden jetzt immer aggressiver, suchten ständig den Weg vors Tor, zwingende Möglichkeiten blieben aber dennoch aus.

In Minute 35 erlöste Sven Dodlek die Fans der Panthers und brachte mit einem Zauberschuss aus der Ferne den Ausgleich. Kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs hatten die Gäste großes Glück - ein Schuss von Filip Smoljan touchierte nur die Stagen. Zur Halbzeit war die Partie somit noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Top Chance für die Gäste aber was für eine Parade! Sebastian Wohlkinger, Ticker-Reporter

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn ließ Tillmitsch-Goalie Patrick Krenn seine Klasse aufblitzen und verhinderte eine Möglichkeit der Auswärtsmannschaft. Nur wenig später stand er wieder im Fokus - er verletzte sich und musste den Platz verlassen. Somit feierte der Neuzugang aus Gabersdorf, Markus Gröbacher bereits im ersten Spiel sein Landesligadebüt.

Markus Gröbacher feierte sein Landesligadebüt

Die Gastgeber agierten jetzt immer druckvoller und in Minute 60 zauberte Timotej Polanc einen Bananen-Weitschuss mit dem Innenrist ins Gehäuse. Die Panthers behielten zwar die Oberhand, die Gäste wollten sich aber trotzdem nicht mit dem Ergebnis zufrieden geben - die Partie blieb auf Messers Schneide. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Paul Krizanac, nach einem Traumpass von Dodlek für den Treffer sorgte (92.) und den 3:1 Heimsieg fixierte. Am Ende verbuchte SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch gegen Tus Heiligenkreuz am Waasen die drei Punkte und freute sich über den ersten Landesliga-Sieg in der Vereinsgeschichte.

Es war wieder ein sehr gutes Spiel, vorallem hat mich auch der Aufsteiger sehr überzeugt. Das ist der erste Sieg für sie in der Landesliga-Saison. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Sebastian Wohlkinger, Ticker-Reporter

Der Gastgeber tritt am Freitag, den 11.08.2023, um 19:00 Uhr, bei SC Stadtwerke Bruck/Mur an. Einen Tag später (18:00 Uhr) empfängt Tus Heiligenkreuz SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring.

Statement von Tillmitsch-Coach Bernd Windisch

Landesliga: SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – Tus Heiligenkreuz am Waasen, 3:1 (1:1)

92 Paul Krizanac 3:1

60 Timotej Polanc 2:1

35 Sven Dodlek 1:1

18 Florian Pinnitsch 0:1

Aufstellungen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Patrick Krenn (58. Gröbacher) - BEd David Immanuel Otter, Dominic Andre Langbauer (K), Emir Dautovic, Bostjan Bizjak - Sven Dodlek, Simon Johannes Scheucher, Philipp Posch, David Kevin Schloffer (90+2 Liebmann), Timotej Polanc (89. Krizanac)- Filip Smoljan (90+2 Radai)

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Jure Jevsenak, Lukas Ratschnig (K) (79. Bevab), Jure Pihler - Nikola Vuksanovic (87. Heibl), Manuel Leeb - Patrick Unterkircher (67. Hartmann), Ziga Skoflek, Florian Pinnitsch, Nino Köpf

by René Dretnik

