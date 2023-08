Ex-Bundesliga-Profi Gölles bringt Ilz gegen Frauental auf Siegerstraße

Details Dienstag, 08. August 2023 21:47

Mit 0:2 verlor SV Domaines Kilger Frauental am Dienstag im Nachtragsspiel zu Hause gegen Hofmann Personal Ilzer SV. Das Spiel war am Freitag wegen des starken Regens abgesagt worden. Bei den Ilzern traf Neuzugang Stefan Gölles, der aus der ADMIRAL 2. Liga von Lafnitz gekommen war, in seiner Karriere aber auch schon bei Bundesligist Hartberg spielte.

Führung für die Gäste

Die Partie beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne agieren. Sowohl die Gäste als auch dei Gastgeber spielen mit offenem Visier. Ilzer SV stellte mit dem 1:0 in der 13. Minute die Weichen auf Sieg - nach einem Eckball ist Neuzugang Stefan Gölles mit dem Kopf zur Stelle. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Denn auch die Frauentaler finden jetzt Gelegenheiten vor, bringen das Leder aber nicht im Netz unter. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatten die Gäste einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Frauental mit vollem Risiko

Im zweiten Durchgang agieren die Frauentaler offensiver, wollen schnell ein Tor machen. Daraus wird aber nichts. Trotz der einer oder anderen gefährlichen Situation gelingt der Treffer nicht. Man riskiere in der Folge immer noch mehr. Und dann ist es passiert: Kurz vor Ultimo war noch Andreas Julian Tatschl nach einem Konter zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Ilz verantwortlich (83.). Die 0:2-Heimniederlage von SV Frauental war Realität, als Referee Martin Lödl die Partie letztendlich abpfiff.

Für Frauental geht es schon am Freitag bei SV Raiffeisen Wildon weiter. Das nächste Mal ist Ilz am 11.08.2023 gefordert, wenn FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. zu Gast ist.

Patrick Haring (Trainer Frauental): "Die Niederlage ist sehr bitter, weil sie nicht notwendig gewesen wäre. Wir hatten genauso unsere Chancen, waren aber nicht effektiv genug. Da müssen wir uns in den nächsten Spielen besser anstellen. Dass Ilz ein starker Gegner ist, ist unbestritten."

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – Hofmann Personal Ilzer SV, 0:2 (0:1)

83 Andreas Julian Tatschl 0:2

13 Stefan Goelles 0:1

Aufstellungen:

Frauental: Daniel Paul (K), Konrad Frölich, Thomas Fauland, Dominik Weiss, Jakob Hack, Marco Sundl, Tim Ciganovic, Manuel Christof, Jan-Peter Koch, Denis Tubic, Stefan Leitinger Ersatzspieler: Julian Kalpacher, Mihajlo Glisovic, Joachim Jun. Koch, Nardi Lazaric, Jan Ulrich, Daniel Schmölzer

Trainer: Patrick Haring

Ilzer SV: Daniel David Schuh, Patrick Ramminger, Jonas Ferdinand Kohl, Fabian Wetl, Michael Kuwal, Lucas Friedl, Tobias Breitenberger, Markus Hadler, Stefan Gölles, Christoph Gruber, Alexander Pieber Ersatzspieler: Manuel Cerma, Andreas Julian Tatschl, Lukas Ritter, Simon Paier, Clemens Seifried, Marcel Tunst

Trainer: Christian Scheer

