Schladming hat es wieder getan - knapper Sieg über Kalsdorf

Details Freitag, 11. August 2023 22:38

Zweites Ligaspiel, zweiter Sieg - FC Hohenhaus Tenne Schladming konnte sich am Freitag gegen SC Copacabana Kalsdorf knapp aber doch mit 1:0 durchsetzen. Der Aufsteiger überrascht damit den nächsten Titelfavoriten.

Zuerst Latte, dann Tor

Dabei beginnen die Kalsdorfer stark und druckvoll. Man erspielt sich auch gleich Tormöglichkeiten, doch das Leder will nicht ins Tor. Man trifft in dieser Phase nur das Außennetz. Dann Glück für die Gäste: Felsner bedient Krammel, der aber nur die Latte trifft. Kurz darauf machen sie es besser: 27 Minuten waren gespielt, als Simon Petscharnig vor 600 Zuschauern die Führung für FC Schladming besorgte. Mit der Führung im Rücken wollen die Hausherren nachlegen, was aber nicht gelingt. Es geht mit der knappen Führung in die Pause.

Kalsdorf riskiert

In der zweiten Halbzeit setzt Kalsdorf alles auf eine Karte. Man will mindestens einen Punkt holen. Daraus wird aber nichts. Schladming verteidigt mit Mann und Maus und sicherte sich die drei Punkte. Schlussendlich pfiff Referee Erwin Komornyik das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Das Heimteam brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

Schladming reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. FC Hohenhaus Tenne Schladming rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem dritten Platz.

Den Blick aufs Klassement wird man beim SC Kalsdorf – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist der Gast abgerutscht und steht aktuell nur auf dem zwölften Rang.

Schladming tritt am kommenden Freitag bei SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch an, Kalsdorf empfängt am selben Tag SK Raiffeisen Fürstenfeld.

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Was soll ich sagen. Es ist uns wieder ein Sieg gelungen. Wer hätte sich das gedacht, dass wir mit zwei Siegen in die Saison starten. Ich bin überglücklich. Die Mannschaft hat gekämpft und alles gegeben."

Landesliga: FC Hohenhaus Tenne Schladming – SC Copacabana Kalsdorf, 1:0 (1:0)

27 Simon Petscharnig 1:0

Aufstellungen:

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Maximilian Gebauer - Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Akos Fodor, Thomas Weikl, Andre Unterberger - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig - Daniel Krammel

Kalsdorf: Alexander Strametz - Raphael Willibald Glanznig, Stefan Johannes Pfeifer (K), Mario Pilz, Dominik Derrant - Dragan Smoljan, Daniel Steinwender, Luca Pichler - Ian Regvar, Lukas Bernhard Schloffer, Gregor Grubisic

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei