Nach wohl schnellster Trainerentlassung der Fußballgeschichte: Wildon knackt Frauental

Details Freitag, 11. August 2023 23:07

Unter der Woche sorgte der SV Wildon mit der möglicherweisen schnellsten Trainerentlassung in der Fußballgeschichte für Schlagzeilen (zum Artikel). Man entließ Coach Rebernegg nach gerade einmal einem Meisterschaftsspiel. Interimistisch übernahm der sportliche Leiter, Heinz Karner, die Agenden und prompt konnten sich die Mannen um Patrick Schlatte gegen Frauental durchsetzen.

Wildon geht in Führung

Dabei beginnen die Gäste besser und finden auch die ersten Tormöglichkeiten vor. Anstatt des 1:0 für die Frauentaler fällt aber das 1:0 für die Wildoner in der 19. Minute. Zorko Gal war es, der vor 200 Zuschauern zur Stelle war. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, woraus aber nichts wird. Es geht mit dem knappen 1:0 auch in die Kabinen.

Frauental riskiert

Im zweiten Durchgang drücken die Frauentaler aufs Gaspedal. Man will sich hier nicht so einfach geschlagen geben. Die Gäste werfen alles nach vorne, während Wildon auf Konter spielt. Mit etas Glück bringen die Wildoner das 1:0 über die Zeit. Letztendlich gelang es SV Frauental im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war Wildon die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Für SV Raiffeisen Wildon steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor eine Niederlage einsammelte. Das Heimteam verbesserte sich durch den Dreier auf Position acht.

Für Frauental stand nach 30 Spieltagen in der vergangenen Saison der 13. Platz zu Buche.

Am nächsten Freitag reist SV Wildon zu FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, zeitgleich empfängt SV Domaines Kilger Frauental USV Gnas.

Patrick Schlatte (Spieler Wildon): "Die Mannschaft hat heute Moral gezeigt. Wir wollten unbedingt auf die Niederlage von unter der Woche antworten. Das ist uns gelungen."

Landesliga: SV Raiffeisen Wildon – SV Domaines Kilger Frauental, 1:0 (1:0)

19 Zorko Gal 1:0

Aufstellungen:

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Denis Perger, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Sandro Foda, Zorko Gal, Marc Möstl, Markus Farnleitner, Mag. Patrick Franz Schlatte (K) - Michael Wallner

Frauental: Daniel Paul (K), Konrad Frölich, Joachim Jun. Koch, Thomas Fauland, Dominik Weiss, Jakob Hack, Marco Sundl, Tim Ciganovic, Manuel Christof, Jan-Peter Koch, Denis Tubic

