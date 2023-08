Heisses Derby: 3 Tore - 3 Verletzte - 2 Ausschlüsse - am Ende gewinnt Fürstenfeld gegen Fehring!

Details Freitag, 11. August 2023 23:43

Beim Duell der beiden Lokalrivalen setzte sich der SK Raiffeisen Fürstenfeld gegen den UFC Fehring mit 3:0 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Die 800 Besucher sahen ein brisantes Derby mit wenigen Chancen auf beiden Seiten und einer sehr hektischen Schlussphase.

David Fritz war einer der besten Spieler am Feld

Kaum Torchancen in der ersten Halbzeit - dafür drei Verletzte bei Fehring

In den ersten 45 Minuten wollte keines der beiden Teams einen Fehler machen. Fürstenfeld presste sehr hoch an, kam aber offensiv nicht richtig zur Geltung. Dies war mit Sicherheit des kompakten Stellungsspiels der Gäste geschuldet. So lief die Partie hin und her, Chancen waren im ersten Durchgang kaum vorhanden. Fehring war bei dieser Begegnung noch dazu vom Pech verfolgt, zuerst verletzte sich Nejc Omladic (14.) und kurz vor dem Pausenpfiff die beiden Spieler Jan Unger und Leonhard Kaufmann. Es war kein leichtes Unterfangen für die Pein-Elf, diese drei Stammspieler zu ersetzen. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Fürstenfeld mit viel Intensität in Hälfte zwei

Im zweiten Durchgang agierten die Hausherren ein wenig stärker, hatten nach einer taktischen Umstellung mehr Zugriff aufs Spiel und kamen auch besser in die Angriffe. Die höhere Intensität im Spiel der Stocker-Elf wurde dann auch belohnt: Nach einem Ballgewinn setzte sich Oliver Bacher an der Toroutlinie sehr stark durch und spielte einen Querpass auf Florian Jessenitschnig, der das Spielgerät im leeren Tor unterbrachte und dem SK Fürstenfeld vor 800 Zuschauern die Führung (50.) sicherte. Nur eine Minute später schickte Bacher seinen Kollegen Andreas Glaser in die Gasse - dieser blieb aber im Duell gegen Fehring-Goalie Pascal Sommerfeld zweiter Sieger.

Mario Krammer schoss ein Traumtor

In der 75. Minute lief Sebastian Prattes auf die Abwehrkette zu und steckte den Ball auf Glaser durch und der Torgarant im Trikot der Fürstenfelder umkurvte den Torhüter und erhöhte auf 2:0 für das Heimteam. Mario Krammer stellte schließlich in der 82. Minute mit einem Schlenzer über den Torhüter den 3:0-Sieg für Fürstenfeld sicher. Doch das was jetzt im Stadion passierte bedarf eines Auszugs in die Neurobiologie, denn das Geschehene ist ansonsten schwer zu verstehen:

Zwei Fehringer wurden wegen Tätlichkeiten ausgeschlossen - war der orbitofrontale Kortex beeinträchtigt?

Die Amygdala spielt eine entscheidende Rolle bei der Entstehung und Ausprägung von Emotionen wie Furcht, Angst und Aggressionen. Beeinflusst werden solche Aggressionen bzw. ein aggressives Verhalten durch die limbischen Gehirnareale. Die Amygdala wirkt erregend auf den orbitofrontalen Kortex, der wiederum einen hemmenden Einfluss auf die Amygdala hat. Falls eine Beeinträchtigung bzw. Schädigung dieses regulierenden Mechanismus’ vorliegt, neigen die Individuen zu labilen Erregungen und zu impulsiven Gewalttaten. Nicht anders sind die Aussetzer der beiden Fehringer Josip Hranilovic un Pascal Sommerfeld zu erklären, die sich beide für eine absolut unsinnige und unnotwendige Tätlichkeit eine rote Karte abholten (89. + 92.),

Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Senaid Covic feierte SK Raiffeisen Fürstenfeld einen dreifachen Punktgewinn gegen Fehring. Zu allem Überfluss fehlen den Fehringern in der nächsten Runde fünf Spieler.

Am nächsten Freitag reist SK Raiffeisen Fürstenfeld zum SC Copacabana Kalsdorf, zeitgleich empfängt Fehring die Reserve von SV Lafnitz.

Stimme zum Spiel:

Sascha Stocker, Trainer Fürstenfeld:

"Es war ein hart umkämpftes Duell auf Augenhöhe, in dem wir in der zweiten Halbzeit mehr Intensität hatten. Aufgrund der Leistung im zweiten Durchgang haben wir verdient gewonnen. Unsere starke Bank war mitentscheidend."

Beste Spieler:

David Fritz (IV), Andreas Kleindienst (RV), beide Fürstenfeld

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – UFC Fehring, 3:0 (0:0)

82 Mario Krammer 3:0

75 Andreas Glaser 2:0

50 Florian Jessenitschnig 1:0

Aufstellungen:

Fürstenfeld: Lucas Wabnig - David Fritz , Mario Krammer, Christoph Friedl - Vito Mörec (77. Goldgruber), Jan Meimer (85 Ritter), Andreas Kleindienst, Sebastian Prattes (85. Jaindl) - Oliver Bacher (85. D. Fritz II), Andreas Glaser , BEd (K), Florian Jessenitschnig (66. Poric)

Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Benjamin Glanz, Christian Landl, Jan Patrick Unger (HZ Topolec), Josip-Domagoj Hranilovic - Nejc Omladic (18. Weitzer), Jan Marcijus, Tobias Höber, Marco Lindner - Felix Glanz, Leonhard Kaufmann (HZ Pöltl)

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller

