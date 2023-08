Ilzer SV biegt Hartberg in der Schlussphase

Details Samstag, 12. August 2023 12:07

Ilzer SV fügte FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateuren am Freitag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 3:2. Dies obwohl das Team von Trainer Christian Scheer bereits nach 24 Minuten mit 1:2 zurücklag. Der Aufsteiger wehrte sich jedoch energisch und es dauerte bis in die Schlussphase, ehe die Entscheidung fiel.

Nach dem Spiel gab es drei Punkte zu feiern! Der Saisonstart verlief für das Team von Trainer Scheer optimal.

Drei Tore in der ersten halben Stunde und die Führung des Aufsteigers

Der Aufsteiger aus Hartberg konnte ebenso wie die Ilzer sein Auftaktspiel gewinnen. Mit den Amateuren kommt eine junge, spielstarke Mannschaft, die mit erfahrenen Spieler im Kader verstärkt ist, in die Landesliga. Dies zeigte sich auch am Freitagabend.

Beide Teams versteckten sich nicht und es ging schon bald mit den ersten Tormöglichkeiten los. Das 1:0 war das Verdienst von Tobias Breitenberger. Er war vor 400 Zuschauern in der neunten Minute zur Stelle und traf mit einem perfekten Freistoß zur Führung der Gastgeber.

Die passende Antwort hatte Julian Halwachs parat, als er in der 13. Minute zum Ausgleich traf. Diesmal ging es ganz schnell - wie bereits bei einigen Spielzügen davor suchten die Hartberger ihr Heil im Spiel über die Flügel. Die Ilzer hatten in dieser Situation den Ball nicht aus der Abwehr gebracht - Halwachs stand plötzlich auf rechts und zog aus größerer Entfernung flach und staubtrocken zum 1:1 Ausgleich ab.

Die Gäste gingen zehn Minuten später dann sogar in Führung. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Michael Hutter in der 24. Minute - er wurde optimal angespielt, schaute kurz auf und drosch den Ball aus großer Distanz unhaltbar für Heimkeeper Schuh in die Maschen.

Ilz war gewillt auszugleichen, aber die Hartberger waren in dieser Phase die spielbestimmende Mannschaft. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus und Schiedsrichter Popovic bat mit einem 1:2 zum Pausentee.

Die Ilzer Schlussviertelstunde brachte den Dreier

Nun drängte die Heimmanschaft massiv auf den Ausgleich. Dies war auch den beiden eingewechselten Spielern Lukas Ritter und Clemens Seifried geschuldet. Die beiden jungen Spieler drängten sich bei Trainer Scheer förmlich für die nächsten Wochen auf.

Dann konterte der Gast geschickt und Schuh rettet in der 70.Minute mit einer Glanztat - das 1:3 wäre wohl die Vorentscheidung gewesen. Aber es kam dann doch noch anders. Clemens Seifried schoss für die Gastgeber in der 77. Minute und nur kurz danach das zweite Tor für die Gastgeber.

Andreas Julian Tatschl witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 für Hofmann Personal Ilzer SV ein (81.). An beiden Treffern waren die eingewechselten Spieler beteiligt.

Tor, Toor, Tooor für Hofmann Personal Ilzer SV zum 3:2, und wieder Ritter traumhaft auf Clemens Seifried, der flach auf die zweite Stange spielt, wo Nummer 9 Andreas Tatschl nur mehr einschieben muss. Völlig verdiente Führung für die Ilzer! DerKaiserus, Ticker-Reporter

Am Ende verbuchte Ilzer SV gegen Eggendorf/Hartberg Amateure die maximale Punkteausbeute und hält nun bei sechs Punkten aus zwei Spielen. Nach 30 Spieltagen belegte Hofmann Personal Ilzer SV in der vergangenen Saison Platz zwölf.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch zeigt es, dass Ilz vermutlich eine gute Rolle in der neuen Saison spielen wird.

Die nächsten Aufgaben für die beiden Teams

Am nächsten Freitag (19:00 Uhr) reist Ilz zu FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz, gleichzeitig begrüßt FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure den SV Raiffeisen Wildon auf heimischer Anlage.

Aufstellungen: HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Daniel David Schuh, Andreas Julian Tatschl, Simon Paier, Patrick Ramminger, Jonas Ferdinand Kohl, Marcel Tunst, Michael Kuwal , BSc (K), Tobias Breitenberger, Stefan Gölles, Christoph Gruber, Alexander Pieber



Ersatzspieler: Manuel Cerma, Marvin Rath, Lukas Ritter, Clemens Seifried, Marcel Laschet, Nico Bauer



Trainer: Christian Scheer

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.: DI Florian Faist, Emir Redzic (K), Damjan Kovacevic, Lind Hajdari, Nelson Prenner, Michael Hutter, Julian Halwachs, Mario Kröpfl, Matthias Postl, Elias Weidinger, Manfred Gollner



Ersatzspieler: Harald Postl, Lukas Hirschböck, Can Kisa, Jakob Mauerhofer, Tobias Wilfinger, Erik Schellenberger



Trainer: Markus Karner

Stimme zum Spiel

Trainer Christian Scheer- Ilzer SV

"In der ersten Halbzeit, ab dem Ausgleich war Hartberg überlegen. In der zweiten Halbzeit hätte das Spiel in beide Richtungen kippen können. Am Ende ging es gut für uns aus - die eingewechselten Spieler waren für mich der Gamechanger in dieser spannenden Partie!"

Bericht Florian Kober

Foto: Ilzer SV

Landesliga: Hofmann Personal Ilzer SV – FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, 3:2 (1:2)

81 Andreas Julian Tatschl 3:2

77 Clemens Seifried 2:2

24 Michael Hutter 1:2

13 Julian Halwachs 1:1

9 Tobias Breitenberger 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei