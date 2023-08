ASK Köflach besiegt Gnas und bleibt an der Spitze

Details Samstag, 12. August 2023 13:45

Der Tabellenführer ASK Köflach gastierte am Freitag beim USV Gnas. Die Elf von Goran Milicevic konnte auch dort voll punkten und verbuchte gegen eine junge Gnaser Mannschaft einen 2:1-Erfolg.

Nikica Filipovic war an beiden Köflacher Treffern beteiligt

Ausgeglichene erste Halbzeit

Vor 450 Besuchern versuchten die Gäste von Beginn an viel Druck zu machen und brachten bereits nach sieben Minuten den Ball im Tor unter - der Treffer von Nikica Filipovic zählte aber nicht - der Assistent hatte die Fahne oben. Zwei Minuten später machten die Köflacher es dann besser, nach einem Sprint von Kapitän Borzosic - er lief Thomas Suppan davon - brachte er den Ball in die Box. Von dort wurde er kurz abgewehrt, im Rückraum lauerte Filipovic und zimmerte die Kugel in die Maschen.

Nach dem 0:1 kamen die Hausherren dann besser ins Spiel und produzierten bis zum Halbzeitpfiff noch einige tolle Möglichkeit - das Runde wollte aber nicht ins Eckige. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Halbzeit verabschiedeten.

Ben Schweinzer (hier noch im Dress von Allerheiligen) zeichnete für den Siegestreffer verantwortlich

In der 55. Minute schickte Filipovic David Grubesic auf die Reise, dieser Flanke in den Rückraum wo Ben Schweinzer lauerte und der Mittelfeldspieler brachte das Netz für ASK Mochart Köflach zum Zappeln. In der 70. Minute zeichnete sich Gnas-Keeper Michael Sammer aus, als er bei einem Schuss von Filipovic seine Klasse aufblitzen ließ und diesen parierte.

Kurz vor Ultimo war noch Daniel Zimmermann zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von USV Gnas verantwortlich (89.). Sein Freistoß landete genau im Kreuzeck. Letzten Endes holte ASK Köflach gegen die Gastgeber drei Zähler - ein Sieg der für Köflach gleichbedeutend mit dem Beibehalt der Tabellenführung ist.

USV Gnas tritt am kommenden Freitag bei SV Domaines Kilger Frauental an, ASK Mochart Köflach empfängt am selben Tag Tus Heiligenkreuz am Waasen.

Stimme zum Spiel:

Marko Kovacevic, Trainer Gnas:

"Spielerisch war der Auftritt von uns in Ordnung. Der Gegner hat durch den Kampf ins Spiel gefunden. Köflach hat unglaubliche Qualität im Kader, das hat letztendlich den Unterschied ausgemacht."

Goran Milicevic, Trainer Köflach:

"Riesengroßes Lob an die Mannschaft. Die Jungs haben größtenteils alles umgesetzt, dass wir in der Vorbereitung zu diesem Spiel besprochen haben. Ohne Trainer auf der Bank das alles umzusetzen ist nicht einfach, sie haben ihre Sache dennoch sehr gut gemacht. Zwei Siege in Folge freuen uns, wir bleiben aber am Boden, blicken von Spiel zu Spiel. Der Fokus liegt jetzt auf der Begegnung gegen Heiligenkreuz."

Landesliga: USV Gnas – ASK Mochart Köflach, 1:2 (0:1)

89 Daniel Zimmermann 1:2

55 Ben Schweinzer 0:2

9 Nikica Filipovic 0:1

Aufstellungen:

Gnas: Michael Sammer - Clemens Lerner, David Friedl, Jonas Kölli, Thomas Suppan (66. Wagist, 80. Roth), Tobias Kölli - Raphael Kniewallner (K), David Fink, Stefan Thomas Strohmaier (55. Zimmermann) - Johannes Unegg (55. Hierzer), Gabriel Puntigam

ASK Mochart Köflach: Pascal Scherz - Petar Smoljan, Tomislav Valasko - Bozo Kosorcic (K), Raffael Horvath (HZ Zivkovic), Ben Schweinzer, Daniel Marinic (61. Michelitsch), Luca Pistrich (61. Videk) - David Grubesic (90. Hödl), Fabio Pistrich, Nikica Filipovic

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller

