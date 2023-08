Fehring und Lafnitz II trennen sich torlos - Jakob Fink verletzt

Details Freitag, 18. August 2023 22:51

Auf Tore warteten die Zuschauer der Partie zwischen UFC Fehring und der Reserve von SV Lafnitz vergeblich. Am Ende stand es immer noch 0:0. Trainer Pein hatte in der letzten Woche im Spiel gegen Fürstenfeld bereits zwei Spieler durch Verletzung verloren. Zuerst verletzte sich Nejc Omladic im Derby und dann auch noch Jan Unger. Das Verletzungspech blieb dem Team im Spiel gegen Lafnitz treu.

Georg Grasser traf ebenso wenig ins Tor wie alle anderen Akteure - das Spiel endete torlos

Nach drei Minuten verletzte sich Jakob Fink

Bereits nach drei Minuten verletzte sich Jakob Fink so schwer, dass er ausgewechselt werden musste. Er wurde durch Leonhard Kaufmann ersetzt, der gerade ebenso von einer Veretzung genesen ist. Die Gäste übernahmen das Kommando am Platz, beide Teams neutralisierten sich weitgehenst.

Es gab kaum Chancen auf beiden Seiten - die Lafnitzer hatten wesentlich mehr Ballanteile, trotzdem sah man ein leichtes Chancenübergewicht bei den Gastgebern. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Fehring und Lafnitz II ohne Torerfolg in die Kabinen.

Es endet torlos nach 90 Minuten

Die Heimmannschaft machte auch in der zweiten Hälfte das Beste aus der Situation und spielte leidenschaftlich gegen die Lafnitzer. Das Spiel war nun etwas ausgeglichener und es gab Chancen auf beiden Seiten - einen Treffer erzielten beide Teams jedoch nicht mehr.

Letzten Endes wurden die Zuschauer für ihr Kommen – zumindest in Form von Toren – nicht belohnt. Auch für Durchgang zwei gab es keine Treffer zu vermelden, womit es bei der Nullnummer blieb als Schiedsrichter Julian Schnur die Partie beendete.

So geht es für die beiden Teams in der nächsten Woche weiter

UFC Fehring steht nach drei Spieltagen an hinterster Position des Tableaus, hält jedoch auch bei einem Spiel weniger. Das Remis brachte SV Lafnitz II in der Tabelle voran. Die Gäste liegen nun auf Rang acht. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Lafnitz II bei. Bekanntlich ist die Saison aber erst in der Startphase und deshalb sprechen wir auch nur von einer Momentaufnahme.

Am kommenden Freitag trifft Fehring auf Hofmann Personal Ilzer SV, SV Lafnitz II spielt tags darauf gegen SK Raiffeisen Fürstenfeld.

Stimme zum Spiel

Rainer Pein - Trainer Fehring

"Ich bin heute sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir sind momentan stark dezimiert und ich fordere von jedem Spieler immer ans Limit zu gehen. Das haben sie heute alle gemacht - mit ein wenig Glück wären sogar drei Punkte drin gewesen!"

Aufstellungen: Fehring: Elias Baumgartner - Denis Topolovec, Benjamin Glanz, Christian Landl - Jakob Fink, Jan Marcijus, Tobias Höber, Marco Lindner (K), Michael Weitzer - Felix Glanz, Daniel Pöltl



Ersatzspieler: Johannes Fuchs, Maximilian Lindenmann, Julian Fabian, Vito Milosevic, Tobias Koller, Leonhard Kaufmann



Trainer: Rainer Pein

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Daniel-Edward Daniliuc - Nikolasz Ticián Nagy, David Kitting-Muhr, Christoph Prasch - Luca Romeo Butkovic, Zvonimir Plavcic, Antonio Toni Trograncic, Georg Grasser (K), Edon Murataj, Marc Kögl - Patrick Ioan Gante



Ersatzspieler: Aron Szakos, Lukas Michael Stefaner, Marco Reiterer, Nico Resch, Stefan Trimmel, Maro Vrdoljak



Trainer: Benjamin Posch , MSc Fehring - Lafnitz II 0:0 Stadion Fehring, 420 Zuschauer, Schiedsrichter Julian Schnur Bericht Florian Kober, Foto: RiPu

