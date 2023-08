Gnas gibt in Frauental klare Führung aus der Hand

Details Freitag, 18. August 2023 23:41

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von SV Frauental gegen Gnas. Dabei führten die Gnaser bereits mit 2:0, ehe die Frauentaler aber noch vor der Pause zurückkamen. Das Publikum kam aber voll auf seine Kosten.

Regen verzögert Ankick

10 Minuten vor Spielbeginn hatte in Frauental Regen eingesetzt. Das Spiel begann um 19.05 Uhr. In den ersten 10 Minuten hatten die Hausherren mehr vom Spiel, ohne wirklich gefährlich zu werden. Langsam drehte sich das Blatt aber und mit einem schönen Abschluss von Raphael Kniewallner meldeten sich die Gnaser erstmals, wobei der Ball knapp am linken Tor vorbeizog.

Schon 2 Minuten später konnten die Gnaser jubeln. Gabriel Puntigam schaffte im zweiten Anlauf das Tor zum 1:0, nachdem er zuerst den Ball zu weit vorgelegt hatte und am Tormann scheiterte, der Ball aber nochmals zu Puntigam kam. In der 24. Minute erhöhten die Gnaser auf 2:0. Puntigam war rechts auf und davon, Pass zum mitgelaufenen Unegg, der die schöne Aktion erfolgreich abschloss. Die Gnaser hatten nun den Gegner gut im Griff. Nach einem Eckball köpfelte Tobias Kölli den Ball knapp übers Tor der Heimelf. Kurz darauf folgte ein schöner Spielzug der Gnaser über die rechte Seite, David Friedl beförderte den Ball über die Querlatte (33.).

Plötzlich gleicht Frauental aus

Statt 3:0 stand es wenig später 2:2. Nach einem Angriff der Heimischen über die halblinke Seite und einem Pass zur Mitte kam Jan Ulrich ans Leder und aus rund 15 Metern bezwang er den Gnaser Torhüter zum 1:2 (35.). Die Hausherren legten gleich nach und nach einem schnellen Angriff über die linke Seite schloss Thomas Fauland zum 2:2 ab (37.).

Die zweite Halbzeit war ein kampfbetontes Spiel mit wenig Torchancen. Auf der einen Seite hielt Gnas-Goalie Michael Sammer einen Kopfball (65.), auf der anderen Seite vergaben Johannes Unegg (78.) und Gabriel Puntigam gute Möglichkeiten. So blieb es beim 2:2-Remis, womit beide Teams erstmals anschreiben konnten.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von SV Domaines Kilger Frauental aus, sodass man nun auf dem 14. Platz steht. Drei Spiele und noch kein Sieg: Frauental wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Gnas liegt nun auf Platz 13.

Am kommenden Freitag trifft SV Domaines Kilger Frauental auf Tus Heiligenkreuz am Waasen, USV Gnas spielt am selben Tag gegen FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.#

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Nach einer 2:0-Führung auswärts müssen wir uns cleverer anstellen . Die zweite Halbzeit war gut, wir hätten uns das dritte Tor verdient gehabt, haben jedoch die Angriffe zu unruhig fertig gespielt."

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – USV Gnas, 2:2 (2:2)

37 Thomas Fauland 2:2

34 Jan Ulrich 1:2

24 Johannes Unegg 0:2

16 Gabriel Puntigam 0:1

Aufstellungen:

Frauental: Daniel Paul (K), Konrad Frölich, Thomas Fauland, Dominik Weiss, Marco Sundl, Tim Ciganovic, Manuel Christof, Jan-Peter Koch, Jan Ulrich, Denis Tubic, Stefan Leitinger Ersatzspieler: Julian Kalpacher, Mihajlo Glisovic, Joachim Jun. Koch, Nardi Lazaric, Julian Christof, Paul Reisinger

Gnas: Michael Sammer - Clemens Lerner, David Friedl, Jonas Kölli, Thomas Suppan, Tobias Kölli - Raphael Kniewallner (K), Daniel Zimmermann, David Fink - Johannes Unegg, Gabriel Puntigam Ersatzspieler: Nik Tisler, Sebastian Roth, Marc Pöllitsch, Fabian Horvat, Stefan Thomas Strohmaier, Daniel Wolfgang Hierzer

