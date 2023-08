ASK Köflach holt Rückstand auf und verteidigt die Tabellenführung

Details Freitag, 18. August 2023 23:59

Im Spiel von ASK Mochart Köflach gegen Tus Heiligenkreuz am Waasen gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von ASK Köflach.

Fabio Pistrich (hier noch im Dress seines Ex-Klubs Allerheiligen) war an allen drei Treffern beteiligt

250 Zuseher sahen eine kampfbetonte und spektakuläre Partie

Die Partie war von Beginn an sehr mitreisend - den 250 Besuchern wurde einiges geboten. Die Gäste hatten den besseren Start und waren auch in der gesamten ersten Hälfte das bessere Team. Nach einer schönen Kombination über die rechte Seite und einem sehenswerten Hakenpass von Patrick Unterkirchner schob Marco Heibl den Ball an Torhüter Pascal Scherz zum 1:0 (11.) ins Tor.

Köflach hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Fabio Pistrich den Ausgleich (14.). Obwohl der Heiligenkreuzer Keeper Daniel Stoiser zuvor einen Flugvolley von Nikica Filipovic sensationell parierte, war er beim Schuss des Torschützen chancenlos. Jetzt ging die Post ab im Köflacher Stadion - beide Teams fabrizierten Chancen am laufenden Band. In Minute 27 forderten die Gäste einen Strafstoß - es sah nach einem Handspiel von Erman Bevab aus - die Pfeife des Unparteiischen blieb aber stumm.

Die nächste strittige Entscheidung innerhalb weniger Minuten. Filipovic kommt in der Box zum Fall, Kontakt war definitiv vorhanden. Schiedsrichter Schauer zückt auch direkt die Gelbe Karte, zeigt diese aber dem Köflacher Offensivmann für eine Schwalbe! Nico Tategami, Ticker-Reporter

Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Nikola Vuksanovic in der 29. Minute. Nach einem Freistoß von der Seite köpfte der Hüne die Kugel ins Tor. Komfortabel war die Pausenführung von Tus Heiligenkreuz nicht, aber immerhin gingen die Gäste mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Eine Systemumstellung von Trainer Milicevic brachte den Erfolg

Im zweiten Durchgang stellte Köflach Coach Goran Milicevic das System ein wenig um und brachte Grgo Zivkovic für Daniel Horvath - eine Umstellung, die sich bezahlt machte - Köflach war jetzt besser im Spiel. In Minute 55 legte David Grubesic den Ball per Kopf auf Fabio Pistrich ab, dieser überließ das Spielgerät seinem Kollegen Daniel Marinic - und er war es dann auch, der in der 55. Minute den Ball im Gehäuse von Heiligenkreuz unterbrachte.

Köflach dreht die Partie! Nach einem Ballgewinn von Pistrich F. spielt dieser einen perfekt getimten Laufpass auf Filipovic, der eiskalt zum Führungstreffer trifft! Nico Tategami, Ticker-Reporter

Für das dritte Tor von ASK Mochart Köflach war Nikica Filipovic verantwortlich, der in der 69. Minute das 3:2 besorgte. Nach einem Laufpass von Pistrich vollendete er diese Aktion - auch jetzt gingen die Wogen hoch - die Heiligenkreuzer reklamierten lautstark abseits - zu laut für Schiedsrichter Phillip Schauer, er zeigte Funktionär August Ramsauer die gelbe Karte. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:2 zugunsten des Gastgebers. Der dritte Sieg in Folge für den ASK Köflach - die Tabellenführung bleibt in der Weststeiermark.

ASK Köflach tritt am kommenden Freitag bei SC Stadtwerke Bruck/Mur an, Tus Heiligenkreuz am Waasen empfängt am selben Tag SV Domaines Kilger Frauental.

Stimmen zum Spiel:

Goran Milicevic, Trainer Köflach:

"Heiligenkreuz ist besser ins Spiel gekommen und verdient in Führung gegangen. Die erste Hälfte war von den Chancen her ausgeglichen, Heiligenkreuz war spielerisch besser. Mit der Systemumstellung in der Halbzeit haben wir das Spiel schlussendlich gewonnen. Wir waren im zweiten Durchgang klar besser - das Spiel war über 90 Minuten kampfbetont und sehr interessant für die Zuschauer."

David Hirschmann, Pressesprecher Heiligenkreuz:

"Wir sind gut in die Partie gestartet, hatten in den ersten 45 Minuten die Kontrolle über das Spiel. Die Führung war verdient, beim Ausgleichstreffer zum 1:1 haben wir uns defensiv sehr schlecht angestellt. Die Mannschaft hat weiter beherzt gekämpft und ist dann wiederum in Führung gegangen, auch das war verdient. Wir haben es verabsäumt in der ersten Halbzeit den Sack zuzumachen und unsere guten Möglichkeiten nicht genützt. Das hat sich in der zweiten Hälfte gerecht. Dass beim 3:2 für Köflach eine klare Abseitsstellung übersehen wurde möchte ich zwar nicht als Ausrede für das Endergebenis herannehmen, will ich aber dennoch nicht ganz unerwähnt lassen."

Landesliga: ASK Mochart Köflach – Tus Heiligenkreuz am Waasen, 3:2 (1:2)

69 Nikica Filipovic 3:2

55 Daniel Marinic 2:2

29 Nikola Vuksanovic 1:2

14 Fabio Pistrich 1:1

11 Marco Heibl 0:1

Aufstellungen:

ASK Mochart Köflach: Pascal Scherz - Petar Smoljan, Tomislav Valasko - Christoph Michelitsch, Bozo Kosorcic (K), Raffael Horvath (HZ Zivkovic), Daniel Marinic, Luca Pistrich - David Grubesic (93. Laschat), Fabio Pistrich (82. Hösele, 85. Hödl), Nikica Filipovic

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Jure Jevsenak, Jure Pihler (63. Hartmann, 93. B. Bevab) - Nikola Vuksanovic, Manuel Leeb (82. Pinnitsch), Matej Pucko, Marco Heibl, Johannes Driesner (K) - Patrick Unterkircher, Nino Köpf

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

