Mit einem Mann weniger rettet der Ilzer SV einen Punkt

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz und Hofmann Personal Ilzer SV trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Obwohl die Gäste rund 30 Minuten mit einem Mann weniger auskommen mussten, machten sie einen 1:2 Rückstand wett.

Stefan Gölles (hier noch im Dress von Lafnitz) vergab einen Elfmeter, zeichnete aber schlussendlich für den Siegestreffer verantwortlich

Ein Treffer der Ilzer zählte wegen Abseits nicht

Bereits in der sechsten Minute durften die Gäste zum ersten mal jubeln - der Treffer wurde aber wegen Abseits aberkannt. Vor einer Kulisse von 350 Zuschauern war es Dominik Oswald, der das 1:0 für den FC speedconnect Weinland Gamlitz erzielte. Jetzt ging es hin und her - sowohl Gamlitz, als auch Ilz hatten gute Möglichkeiten. Zur Pause hatte das Heimteam eine hauchdünne Führung inne.

In Minute 53 brachte ein Pass von Lukas Ritter die Wende - Michael Kuwal traf zum 1:1 zugunsten von Ilzer SV (53.). Nachdem Simon Paier vom Unparteiischen Stefan Grasser mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, mussten die Gäste in Unterzahl agieren (63.). In Minute 68 vollbrachte Stefan Gölles das Kunststück und vergab einen Strafstoß. Nur wenige Minuten später (79.) ging Gamlitz durch den zweiten Treffer von Oswald in Führung.

Simon Paier sah die Ampelkarte

Der SV Ilz kämpfte aber munter weiter und kam in der 84. Minute doch noch zum verdienten Ausgleich. Gölles traf nach einem Eckball und rettete seinem Team den Punkt. Am Ende stand es zwischen FC Gamlitz und Hofmann Personal Ilzer SV pari.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Gamlitz in der Tabelle auf Platz 15.

Ilzer SV ist mit sieben Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet.

Am kommenden Samstag trifft FC Gamlitz auf SV Raiffeisen Wildon, Ilz spielt tags zuvor gegen Fehring.

Stimme zum Spiel:

Zoran Begic, Trainer Gamlitz:

"Aktuell haben wir eine schlechte Phase, die auch der Personalsituation geschuldet ist. Das gibt uns aber die Chance unseren Charakter zu beweisen und uns selbst aush dieser Lage hinauszumanövrieren."

Landesliga: FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz – Hofmann Personal Ilzer SV, 2:2 (1:0)

84 Stefan Goelles 2:2

79 Dominik Oswald 2:1

53 Michael Kuwal 1:1

18 Dominik Oswald 1:0

Aufstellungen:

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Matej Andrejc, Gabriel Rode (K) (66. Fuchs), Kenan Dzakovac, Franz Christopher Sundl (73 Mihaljevic), Jan Kristl, Boris Planeta, Timotej Mate (69. Neuhold), Moritz Wolkinger, Alen Polanec, Petar Turkovic, Dominik Oswald

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Daniel David Schuh, Andreas Julian Tatschl (91. Tunst), Simon Paier, Clemens Seifried (HZ Ritter), Patrick Ramminger, Jonas Ferdinand Kohl (82. Tepegöz), Fabian Wetl, Michael Kuwal , BSc (K), Stefan Gölles, Christoph Gruber, Alexander Pieber

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

