Aus 0:2 mach 3:2 - Schloffer entscheidet Spiel mit dem Abpfiff

Im Spiel des SC Kalsdorf gegen SK Fürstenfeld gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Kalsdorf. Und das, obwohl die Gäste bereits mit 2:0 in Führung lagen.

Gregor Grubisic (hier noch im Dress von DSV Leoben) traf zum 2:2 Ausgleich

Emir Poric sah nur 16 Minuten nach seiner Einwechslung die rote Karte

Nach den ersten 25 Minuten sah alles nach einem Sieg für die Gäste aus Fürstenfeld aus. 200 Zuschauer, zumindest der Teil, der aus Fürstenfeld angereist war, bejubelten wie Florian Jessenitschnig in der 20. Minute das 1:0 für Fürstenfeld markierte. Jan Meimer erhöhte für die Gäste auf 2:0 (24.). Luca Pichler verkürzte für den SC Copacabana Kalsdorf mit einem Traumtor später in der 36. Minute auf 1:2. Kurz vor der Pause stellte Gerhard Kressl noch Emir Poric von SK Raiffeisen Fürstenfeld mit glatt Rot - wegen einer Beleidigung - vom Platz (41.). Der Legionär hatte nur einen kurzen Auftritt, er war erst in der 25. Minute eingewechselt worden. Die Pausenführung von SK Fürstenfeld fiel knapp aus.

David Fritz kam für David Fritz

In der 55. Minute erzielte Gregor Grubisic das 2:2 für den SC Kalsdorf. In Minute 74 versuchte Fürstenfeld Coach Sascha Stocker mit einer Einwechslung noch das Ruder herumzureißen und wechselte David Fritz für David Fritz ein. Die Hoffnung auf einen Erfolg war nahezu geschwunden, aber Lukas Bernhard Schloffer rückte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Sieg für die Heimmannschaft in greifbare Nähe. Die Zeichen standen auf Sieg für Fürstenfeld, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Die Bilanz von Kalsdorf ist mit einem Sieg und einer Niederlage ausgeglichen. Das setzt sich auch beim Torverhältnis (3:3) konsequent fort. Folgerichtig findet sich der SC Copacabana Kalsdorf im Tabellenmittelfeld wieder.

In dieser Saison sammelte SK Fürstenfeld bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Der SC Kalsdorf ist jetzt mit drei Zählern punktgleich mit Fürstenfeld und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 3:3 auf dem neunten Platz.

Am kommenden Freitag trifft Kalsdorf auf SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, SK Raiffeisen Fürstenfeld spielt tags darauf gegen die Reserve von SV Lafnitz.

Stimme zum Spiel:

Reinhard Seidler, Sektionsleiter Kalsdorf:

"Wir haben 16 Neuzugänge. Bis sich die alle zusammengespielt haben, das dauert ein bisschen. Fürstenfeld ist einer der Favoriten auf den Titel, sie waren aber nach der 2:0 Führung chancenlos. Die rote Karte hat unserem Spiel gut getan. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, die Art und Weise, wie wir die Partie gedreht haben, war unglaublich. Ein Tor war schöner, als das andere. Wir sind für die kommenden Gegner gewappnet. Wir haben jetzt eine englische Woche, am Dienstag gastiert Bruck und danach empfangen wir Tillmitsch."

Landesliga: SC Copacabana Kalsdorf – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 3:2 (1:2)

95 Lukas Bernhard Schloffer 3:2

55 Gregor Grubisic 2:2

36 Luca Pichler 1:2

24 Jan Meimer 0:2

20 Florian Jessenitschnig 0:1

Aufstellungen:

Kalsdorf: Alexander Strametz, Raphael Willibald Glanznig, Dragan Smoljan (82. Schadl), Ian Regvar (64. Maric), Daniel Steinwender (82. Hodzic), Lukas Bernhard Schloffer, Gregor Grubisic, Stefan Johannes Pfeifer (K), Luca Pichler, Mario Pilz, Dominik Derrant (87. Schusteritsch)

Fürstenfeld: Lucas Wabnig - David Fritz (74. Fritz), Mario Krammer, Christoph Friedl - Jan Meimer, Andreas Kleindienst, Sebastian Prattes, Vito Mörec (58. Goldgruber) - Oliver Bacher (25. Poric), Andreas Glaser , BEd (K), Florian Jessenitschnig

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

